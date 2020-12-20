Россия целенаправленно сокращает поддержку белорусской экономики 20.12.2020, 12:31

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В 2020 году она будет близка к 0%.

Как может белорусско-российское сотрудничество строится в дальнейшем? Этой теме был посвящен прошедший на текущей неделе первый семинар Белорусско-российского экспертного диалога «Взаимосвязь экономик Беларуси и России». Он был инициирован Центром социально-экономических исследований CASE Belarus и российской экспертной группой «Европейский диалог».

Белорусские и российские независимые эксперты обсудили сильную зависимость белорусской экономики от России в четырех основных сферах: энергетические субсидии, экспорт товаров, внешний долг и участие в собственности белорусских предприятий и банков, пишет thinktanks.by.

С 2000 г. по 2020 г. Беларусь сэкономила на нерыночных условиях поставок нефти и газа более $ 100 млрд. До 2008 г. энергетические субсидии составляли ок. 15% ВВП Беларуси ежегодно. Но с тех пор субсидии стали сокращаться и в 2020 г. они будут близки к 0%. Для удержания энергетических субсидий беларусским властям не помогли, ни продажа Белтрансгаза в 2007-2011 гг., ни вступление в ЕАЭС в 2015 г. Россия целенаправленно сокращает поддержку белорусской экономики.

Белорусский экспорт исторически был ориентирован на рынки России и других стран б. СССР. За 30 лет независимости Беларуси властям так и не удалось диверсифицировать географию поставок.В 2000-2020 г. в среднем около 40% экспортируемых из Беларуси товаров покупала Россия (за 9 месяцев 2020 г. это было 46%). Но если изъять из белорусского экспорта нефть и нефтепродукты, которые возможны исключительно благодаря льготным ценам импорта из России, то доля РФ в белорусском экспорте вырастет до свыше 50%. Для отдельных отраслей экономики, прежде всего в промышленности, доля России иногда доходит до 80-95% экспорта данной отрасли (напр., производство молока или мяса).

Около $11 млрд внешнего госдолга Беларусь должна России (в том числе межправительственные долги, долг перед ЕФСР и кредит Внешэкономбанка на строительство АЭС). Доля РФ составляет более 60% всего внешнего госдолга Беларуси.

Более 50% всех прямых иностранных инвестиций, накопленных за время независимости белорусской экономики, принадлежат инвесторам из России.Если добавить к этому российский капитал, зарегистрированный в других странах (включая Кипр, Великобританию и Швейцарию), то российских инвестиций будет около 2/3.

Долгие годы щедрая энергетическая, экономическая и финансовая поддержка России «взамен за воздушные поцелуи» позволяла обеспечивать экономический рост без проведения кардинальных структурных реформ. Беларусь неэффективно использовала свои возможности, в основном расходуя те большие энергетические субсидии и льготные кредиты на поддержание нереформированного сектора госпредприятий. С другой стороны, около половины добавленной стоимости в экономике Беларуси генерирует частный сектор, который значительно вырос в последние годы.

Такая сильная экономическая зависимость белорусской экономики от России предопределяет, по мнению большинства участников дискуссии, тесные партнерские взаимоотношения наших двух стран и в будущем. Но они должны быть перестроены на взаимовыгодной основе в увязке с необходимыми белорусской экономике реформами. При этом белорусские эксперты подчеркивали, что сегодняшний политический кризис является чисто внутриполитическим противостоянием и в будущем Беларуси нужно выстраивать взаимовыгодные, сбалансированные отношения не только с Россией, но и Евросоюзом, всеми другими странами.

Еще одной темой, которая требует отдельного обсуждения, станет отношение к тем экономическим решениям и, в частности, получению внешних кредитов, которые приняли нынешние нелегитимные власти Беларуси.

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