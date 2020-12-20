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В США заболеваемость коронавирусом бьет рекорды

  • 20.12.2020, 12:58
В США заболеваемость коронавирусом бьет рекорды

Только за последние сутки в стране COVID-19 диагностировали у 403 359 человек.

Как стало известно сайту Charter97.org из данных американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США за прошедшие сутки зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом.

Только за последние сутки в стране коронавирус диагностировали у 403 359 человек.

Предыдущий рекорд заболеваемости в США фиксировали 11 декабря. Тогда сообщалось о 244 011 случаях.

Всего с начала пандемии в США коронавирусом заразились более 17 миллионов человек.

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