Ольга Класковская: Я со своим народом 8 20.12.2020, 13:05

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Фото: тАСС

Опубликовано последнее слово политзаключенной в суде.

38-летнюю бывшую журналистку «Народной Воли» Ольгу Класковскую обвиняют в том, что она перекрывала движение в Серебрянке. Два парня, которые проезжали мимо, набросились на активистов, стоявших на дороге. Класковская не участвовала в драке, а наоборот, растягивала людей. Тем не менее прокурор требует для нее 2 года колонии. Остальным парням, которые перекрывали дорогу, — тоже политзаключенным, прокурор хочет дать домашнюю химию.

Onliner.by записал последнее слово Ольги Класковской в суде:

«Когда меня задерживали, очень сильно избили. Мне стало очень плохо в милиции, вызвали медицинскую помощь. Меня отвезли в 5-ю больницу, где диагностировали ЧМТ и сотрясение мозга. Это все есть в уголовном деле, но почему-то такие мелочи никому не интересны. После того как мне было назначено лечение, меня украли неизвестные в балаклавах буквально из-под капельницы, с катетером. Когда я попала на Окрестина, а после в Жодино, мне было отказано в медицинской помощи, несмотря на заключение. В РУВД я отказалась давать показания, мне несколько раз угрожали расстрелом в случае, если я не начну свидетельствовать против себя или других людей. Я отказалась. Они меня не сломали и не сломают. Если меня осудят по этой статье, для меня это будет большая честь. Значит, моя жизнь была прожита не зря, я со своим народом. Жыве Беларусь!»

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