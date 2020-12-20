Британия вводит локдаун для 16 миллионов жителей из-за нового штама коронавируса 2 20.12.2020, 14:35

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С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении локдауна для более 16 млн жителей Англии и отказа от послаблений на Рождество из-за нового штамма коронавируса, который на 70% более заразен, чем обычный.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

С новым штаммом связывают стремительный рост количества заражений, что наблюдается в Англии последние 2 недели. Хотя Джонсон и эксперты убеждены, что вакцина все равно будет эффективной, а штамм не создает большего риска осложнений и смертей, правительство решило прибегнуть к решительным мерам.

"С первыми данными об этом новый варианте вируса и потенциальных рисках, с тяжелым сердцем вынужден сказать вам, что Рождество не будет таким, как планировалось", - заявил Борис Джонсон.

Лондон и юго-восточная Англия, где до сих пор действовал 3-й уровень карантина, перейдут к 4-му уровню - фактически всем тем запретам, что действовали во время последнего локдауна. Ограничения вступили в силу уже с полуночи.

Это означает ограничение на выход из дома, кроме важных причин, и повторное закрытие всех "второстепенных" магазинов.

Из-за повышенной угрозы распространения вируса Джонсон заявил об отказе от обещанных послаблений на Рождество, которые предусматривали разрешение собираться компаниями из трех домохозяйств в течение 5 дней.

В зоне, попавшей под ограничения 4-го уровня, встречи с близкими и друзьями на Рождество будут запрещены. Встречи будут разрешены не более чем с одним человеком и на улице. Для остальной территории Англии встретиться компанией будет разрешено только на Рождество, 25 декабря.

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