В Боровлянах потроллили главу КГБ Тертеля

В Боровлянах потроллили главу КГБ Тертеля1
- 20.12.2020, 15:05
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Видеофакт.
Как сообщает «Радыё Свабода», в Боровлянах прошла акция протеста. Примечательно, что на акции потроллили главу КГБ Ивана Тертеля.
Демонстранты скандировали: «Стоим целенаправлено и нагло».
Во время визита на «Гродно Азот» Иван Тертель заявил, что убитый силовиками протестующий Александр Тарайковский «целенаправлено и нахабно стоял перед ОМОНом».
В Боровлянах сегодня водили хороводы, ходили по городу, «стояли целенаправленно и нагло»— charter97.org (@charter_97) December 20, 2020
Источник: https://t.co/8HHYKamZBi pic.twitter.com/hpA55Vjpw3