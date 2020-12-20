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В Боровлянах потроллили главу КГБ Тертеля

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  • 20.12.2020, 15:05
  • 4,527
В Боровлянах потроллили главу КГБ Тертеля

Видеофакт.

Как сообщает «Радыё Свабода», в Боровлянах прошла акция протеста. Примечательно, что на акции потроллили главу КГБ Ивана Тертеля.

Демонстранты скандировали: «Стоим целенаправлено и нагло».

Во время визита на «Гродно Азот» Иван Тертель заявил, что убитый силовиками протестующий Александр Тарайковский «целенаправлено и нахабно стоял перед ОМОНом».

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