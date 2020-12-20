В Боровлянах потроллили главу КГБ Тертеля 1 20.12.2020, 15:05

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Видеофакт.

Как сообщает «Радыё Свабода», в Боровлянах прошла акция протеста. Примечательно, что на акции потроллили главу КГБ Ивана Тертеля.

Демонстранты скандировали: «Стоим целенаправлено и нагло».

Во время визита на «Гродно Азот» Иван Тертель заявил, что убитый силовиками протестующий Александр Тарайковский «целенаправлено и нахабно стоял перед ОМОНом».

В Боровлянах сегодня водили хороводы, ходили по городу, «стояли целенаправленно и нагло»

Источник: https://t.co/8HHYKamZBi pic.twitter.com/hpA55Vjpw3 — charter97.org (@charter_97) December 20, 2020

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