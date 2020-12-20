Третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать «Чувак»8
- 20.12.2020, 15:07
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Это название предложили разработчики.
Вакцина от коронавируса, которую разрабатывает российский Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова, скорее всего, получит название «КовиВак». Об этом в фильме «Опасный вирус. Первый год» заявил директор центра Айдар Ишмухаметов, пишет lenta.ru.
По его словам, молодые ученые, которые участвовали в создании препарата, предложили назвать его «Чувак» — составное от слов «Чумаков» и «вакцина».
Центр имени Чумакова должен представить третью по счету российскую вакцину. Ранее свои препараты зарегистрировали центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи («Спутник V») и центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» («ЭпиВакКорона»).
Отметим, что российские вакцины подверглись огромной критике со стороны медицинского сообщества.