«Коляску с девятимесячным ребенком мне привез другой человек» 6 20.12.2020, 15:28

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В минском Лебяжьем задержали мужчин с детьми.

Вчерашняя встреча соседей из микрорайона Лебяжий в Минске закончилась задержаниями. Папа двоих дочерей (6 и 8 лет) побывал вместе с детьми в милиции (и был отпущен в тот же вечер). Супруги еще двоих задержанных пока не знают, где их мужья. Минчане, уже привыкшие к общению с силовиками, находятся под впечатлением: детей в РУВД еще никогда не возили, пишет rebenok.by.

Днем 19 декабря в Лебяжьем проводили праздник для детей — ярмарку с конкурсами. Силовики приезжали, но обошлось без задержаний. А вот вечером, как рассказывают местные, поступило задание «забрать троих мужчин». Людей на улице в это время было немного — примерно 25 человек, включая детей. Они просто общались друг с другом, символики с собой у участников встречи не было.

Один из задержанных — супруг Ирины. В семье трое детей, вечером папа решил дать маме отдохнуть и вышел с 9-месячным ребенком на прогулку. Ушел примерно в 20.00, сказал, что будет гулять около часа. В 20.50 раздался звонок от соседки.

— Она сказала, что моего мужа задержали, а ребенка сейчас привезут. Меня, конечно, шокировала сама ситуация. Я не могла даже представить, что папа, ушедший с коляской, может не вернуться, а коляску мне привезет чужой человек! — так описывает свои эмоции мама.

Очевидцы говорят, что супруг Ирины сам решил передать коляску соседке и уехал вместе с силовиками. Местным жителям предоставили выбор: либо мы забираем троих мужчин (таким якобы был приказ руководства), либо задерживаем всех.

— Там всего трое мужчин, кажется, и было. Вот они и поехали. Одному мужчине детей некуда было пристроить, и он уехал с дочками.

Отца двух дочерей из РУВД отпустили в тот же вечер (к сожалению, ни он, ни его супруга на связь с журналистами не вышли). Где находятся двое других мужчин, пока неизвестно. Ирина говорит, что скорее всего ее муж на Окрестина, но подтверждения этой информации у нее нет. Сейчас она пытается найти адвоката, чтобы защитить интересы супруга.

По словам мамы, старшие дети (11 и 7 лет) ситуацию переживают нормально, хотя тоже были удивлены тому, что папа не вернулся домой с коляской. А вот сам факт задержания детей уже не пугает.

— Они уже много месяцев во всем этом живут, понимают, что рано или поздно забирают пап у всех. У них много таких знакомых детей, чьих родителей задерживали. Сколько раз прямо на глазах моих детей к нам приезжали силовики... Мой сын, кстати, был на празднике днем и как раз участвовал в конкурсе, когда силовики явились. И если раньше дети в этот момент пугались, то сейчас просто прижимаются поближе к родителям. Эмоций таких острых уже нет — ни криков, ни плача.

Анна — супруга еще одного задержанного мужчины в Лебяжьем, вечером на улице он был без детей. А вообще семья воспитывает двоих ребят (4 и 7 лет). Мама сказала им, что «папа в командировке».

— Мы детей в эти вопросы стараемся не посвящать. Даже если куда-то выходим, то по отдельности: или я, или муж. Я знаю точно, что у мужа не было с собой флага, у нас его в принципе дома нет. И, судя по видео, он не оказывал сопротивления.

Во время разговора с журналистами Анна возвращалась с Окрестина — своего мужа там она не нашла. Пока мама находится в поисках, за детьми присматривает подруга, которая уже «прошла огонь, воду и медные трубы» из-за силовиков.

Вообще ситуация последних месяцев очень сильно сдружила местных жителей между собой. Вчерашний праздник они проводили именно для детей, потому что многие ребята познакомились и хотели пообщаться в праздничной атмосфере. К вечернему визиту силовиков никакого массового столпотворения во дворе уже не было. Местные предполагают, что задержания — это месть за детский праздник.

— Праздник начался в 12, в 12.20 я вышла с сыном и уперлась в стенку ОМОНа, причем, по моим ощущениям, силовиков было больше, чем детей, — рассказывает еще одна жительница Лебяжьего Ольга. — Девушки очень быстро убирали ленты/декорации, говорят, одну женщину хотели за эти ленты забрать (они были разноцветными). После того, как ОМОН уехал, людей собралось в несколько раз больше, да и еще все с детьми. Может, поэтому они решили вернуться вечером.

Местная жительница рассказала еще один любопытный факт: по воскресеньям на маршах дворов уже два раза подряд активисты идут в другие районы, а на площади в Лебяжьем собираются семьи с детьми — играют, а потом гуляют по району (в прошлые выходные были танцы).

— В прошлое воскресенье к мамам подходили и говорили: мол, расходитесь, и тогда женщины с детьми пошли по району. Возможно, это была превентивная мера, чтобы больше женщины не выходили.

Местные жители в чате выдвигают и другие версии произошедшего:

— Вчера после дискотеки, когда все расходились, мимо шел Вакульчик с женой (в прошлом — председатель Комитета государственной безопасности, а сейчас помощник президента по Брестской области — примечание Ред). Когда он увидел нас, развернулся и пошел обратно. Через 10 минут приехали бусы, — рассказал один из участников чата. Подтверждения этой информации у нас нет.

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