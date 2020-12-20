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Байден представил новых членов своей администрации

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  • 20.12.2020, 16:00
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Байден представил новых членов своей администрации

Они будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден представил новых членов своей администрации. Они будут заниматься вопросами климата и энергетики.

Об этом сообщает Reuters.

Если Конгресс США утвердит предложенный Байденом состав правительства, Майкл Риган станет первым чернокожим, который возглавит Агентство по охране окружающей среды.

Член Палаты представителей Деб Хааланд займет должность министра внутренних дел США. Эта женщина-политик будет первым представителем коренных народов в составе американского правительства.

Кроме того, Байден предложил Джине Маккарти, которая работала в Администрации 44-президента США Барака Обамы, занять пост национального советника по климату.

Бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхольм станет министром энергетики в правительстве Байдена.

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