ВОЗ закупит для развивающихся стран 2 миллиарда доз вакцин от коронавируса 20.12.2020, 16:45

Уже подписаны соглашения с несколькими глобальными концернами, которые работают над вакцинами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) закупит для развивающихся стран 2 млрд доз вакцин от коронавируса. О соответствующих контрактах сообщили представители специальной программы (ВОЗ) COVAX, созданной для закупок вакцины, передает «Польское радио».

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе пресс-конференции заявил, что в последнее время резервы вакцины для стран, которые не могут себе позволить ее закупку, были увеличены вдвое.

«Эти беспрецедентные контракты означают, что все 190 стран, участвующих в программе, уже в первой половине следующего года получат доступ к вакцинам для самых бедных категорий населения. Это фантастическая новость для всего мира», - сказал глава ВОЗ.

Сообщается, что к этому времени уже подписаны соглашения с несколькими глобальными концернами, которые работают над вакцинами, включая AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Представители COVAX также объявили о переговорах с компаниями Pfizer и BioNTech, чьи вакцины уже используются в США, Великобритании и Канаде, которые вскоре также будут одобрены в Европейском союзе. Переговоры ведутся также с американской Moderna, вакцина которой в ближайшие дни будет допущена на рынок США.

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