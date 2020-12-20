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Новый тип коронавируса нашли еще в трех странах

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  • 20.12.2020, 17:23
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Новый тип коронавируса нашли еще в трех странах

ВОЗ обнаружила новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии.

Новый, более заразный штамм коронавирусной инфекции, которую ранее обнаружили в Великобритании, зафиксировали еще в трех странах. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет РБК.

Штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем известные ранее, нашли у пациентов в Нидерландах, Дании и Австралии. В ВОЗ отметили, что хоть мутация и привела к большей заразности, вирус не стал смертоноснее. При этом пока что нет никаких научных доказательств, что новый штамм как-то иначе реагирует на имеющиеся вакцины.

Изначально о новой мутации COVID-19 сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок в начале этой недели. Она была выявлена в Лондоне, графствах Эссекс, Кент и Хертфордшир, новым штаммом заразились более 1 тыс. человек.

19 декабря главный санитарный врач и советник британского правительства по медицине Крис Уитти подтвердил, что в стране распространяется новый, более заразный вариант коронавируса.

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