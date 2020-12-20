Синоптики: На неделе будет комфортно, оттепель сменит легкий мороз
- 20.12.2020, 17:55
- 2,524
Погода на неделю 21-27 декабря.
Синоптики не делают точные прогнозы на срок более трех дней, однако по данным сайта Белгидромета и других источников сайт kp.by узнал о том, какая ожидается погода на неделе 21-27 декабря. Чем ближе к Рождеству и Новому году, тем будет веселее!
Настоящие снегопады в Беларуси синоптики обещают уже в среду-четверг, в канун Рождества Христова, которое католики начнут отмечать в ночь с 24 на 25 декабря. Но если ночами будет сохраняться легкий мороз - от 2 до 4 градусов, то днями ожидается выше ноля - снег будет таять.
А вот с пятницы, 25 декабря, начнет немного холодать, сменится направление ветра. Суббота, 26 декабря, будет уже морозной - от минус 1 в Гомеле до минус 3 в Витебске, а осадки, как ожидается, продолжатся. Поэтому можно надеяться, что сформируется снежный покров и Новый год белорусы будут встречать со снегом.
Также, по данным сервиса Gismeteo, снегопады продлятся вплоть до 31 декабря. Температура воздуха при этом будет комфортной - легкий мороз в ночное и дневное время.
По предварительным данным сервиса, в начале января ожидается такая же погода: европейская зима с небольшим морозом.