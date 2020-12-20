Что происходит на границе перед ее закрытием на выезд 3 20.12.2020, 18:18

10,488

Фото: «Белсат»

Журналисты съездили на белорусско-польскую границу.

С 21 декабря Беларусь временно закрывает наземные границы на выезд. Ограничение не коснется воздушных пунктов пропуска. В последний день перед закрытием «Белсат» съездил на белорусско-польскую границу и посмотрел, что там происходит.

«Последний шанс выехать»

Пограничный переход «Брест» – это один из самых больших переходов между Беларусью и Польшей.

В обед 20 декабря здесь немноголюдно, хотя машины едут. Например, выезжает Toyota с большим количеством вещей, на заднем сиденье – девочка и котик.

Мужчина просит его не снимать. А без камеры добавляет: «Еду, ведь это последний шанс выехать».

Работница придорожного сервиса также анонимно говорит: «Машины сегодня едут, и будут ехать до самого вечера. А что будет дальше, никто не знает».

Большинство магазинов рядом с этим переходом закрылось еще весной, новые запреты могут добить последний оставшийся здесь бизнес – страховщиков.

Фото: «Белсат»

Что бросается в глаза: большое количество людей в штатском, которые дежурят перед переходом. Журналисты у них вызывают интерес, подъезжают на машине с транзитными номерами, показывают документы пограничного комитета, и следят до тех пор, пока мы не уезжаем с перехода.

«Закрытие границ на нас не влияет»

Утром 20 декабря на пункте пропуска Брузги около Гродно за четыре километра до границы начинается огромная очередь из фур. Под самым пунктом пропуска один из дальнобойщиков лет пятидесяти выскакивает из машины, чтобы выбросить пакеты с мусором.

Фото: «Белсат»

«Пока закрытие границ на нас никак не влияет, как работали, так и будем работать, никаких изменений», – уверяет он.

На границе пусто, легковых автомобилей, рейсовых маршруток нет – никакого ажиотажа. На пункте пропуска медленно одну за другой проверяют и пропускают фуры.

Фото: «Белсат»

На заправке рядом с границей дальнобойщик лет 45-ти обрабатывает кабину своей машины.

«Я только вернулся из Польши. Из-за коронавируса по ту сторону границы очередь из фур еще больше, вчера растянулась на 8 км. Но мы привычны к такому. А закрытие границы на нас никак не повлияет. По крайней мере, нам так обещают. Как долго границы будут закрыты, никто даже предположить не может», – говорит мужчина.

Фото: «Белсат»

«В Беларуси сейчас делается все, чтобы осталось просто выжженное поле»

На условиях анонимности журналисты поговорили с гродненкой, семья которой именно после новости о закрытии границы, выехала в Польшу. Хотя мысль о переезде была и раньше – в Беларуси за свою гражданскую позицию семья попала под преследование.

В Гродно у них был бизнес, связанный с оптовой торговлей. Вместе с мужем гродненка выходила на августовские акции протеста. 30 августа мужа задержали, дали штраф. Сразу после этого в фирму пришли из ДФР с проверкой по уголовной статье – уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (до трех лет лишения свободы с уплатой штрафа).

«Мы приостановили свою деятельность, чтобы не платить налоги в бюджет. Это было нашим принципиальным решением. Мы были одни из первых, к кому пришли с проверкой, думали, что нам устроят показательную порку. У нас много друзей-бизнесменов, и вам скажет любой, кто имеет бизнес в Беларуси, – мы все находимся на крючке власти. Если надо, власти найдут причину и способ тебя наказать», – рассказывает женщина.

Гродненцы закрыли фирму и начали устраивать своих работников на другие места. Проверка ДФР до сих пор не закончена.

«Мы тянули до последнего – не хотелось уезжать. Но с принятием постановления о закрытии границы решили, что выбора особо нет», –говорит собеседница.

В семье двое детей. Сейчас семья находится в Польше, на карантине, живут сегодняшним днем и думают над тем, как начать все с нуля.

Фото: «Белсат»

«В Беларуси сейчас делается все, чтобы осталось просто выжженное поле. И потом будет очень сложно на этом поле что-то возобновлять. Но не падаем духом. Мы переехали в Варшаву, здесь работают различные фонды помощи белорусам, и я очень хочу участвовать в их работе. Надеюсь, здесь я смогу быть более полезной, чем в нынешних условиях в Беларуси», – подытоживает гродненка.

«Закрытие границы – мера политическая, не эпидемиологическая»

Новость о закрытии границы на выезд вызвала волну обсуждений в интернете. В разных чатах люди задаются вопросом: если границу закрывают из-за коронавируса, то почему на выезд? Логично было бы закрыть границы на въезд. А человек и сам может решить, готов ли он поехать куда-то и после отсидеть 10-дневный карантин.

Гродненский историк Мечислав Супрон такую меру со стороны властей Беларуси называет абсурдом. Сам он второй год постоянно живет и работает в Польше, а до этого около 10 лет жил на две страны.

«Понятно, что это мера политическая, не эпидемиологическая. Для тех, кто захочет за границу, это ударит по карману», – сказал Мечислав Супрон «Белсату».

Закрытие границ – это еще не все

Ограничение на выезд из Беларуси – не единственный «подарок», который подготовили власти для белорусов. На днях стало известно, что Министерство финансов подумывает сделать пересечение белорусской границы на легковом автомобиле платным – до трех базовых величин.

Подсчитываем: если базовая в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать до 87 рублей.

Вот такой новогодний «подарок» ждет владельцев автомобилей.

Напомним, что кроме этого, при выезде за границу водитель должен оформить так называемую зеленую карту. Ее стоимость на минимальный срок 15 дней при выезде в страны ЕС составляет 30 евро (чуть более 90 рублей).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».