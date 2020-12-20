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Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID

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  • 20.12.2020, 18:21
  • 2,509
Страны ЕС начали отменять авиасообщение с Великобританией на фоне COVID
Иллюстрационное фото

Ранее британские власти сообщили о новом, более заразном штамме коронавируса.

Ряд европейских стран сообщили, что вслед за Нидерландами временно прекращают авиасообщение с Великобританией из-за угрозы распространения нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом пишет BBC.

20 декабря Амстердам заявил, что до 1 января приостанавливает прием рейсов из Великобритании после новостей о новой мутации COVID-19.

Как сообщает Би-би-си, аналогичное решение уже приняла Бельгия. Кроме того, в эту страну прекратят ходить поезда из Британии. Глава итальянского МИДа Луиджи Ди Майо сообщил, что правительство введет такие же меры в ближайшее время.

О планах приостановить авиасообщение с Лондоном сообщили во Франции и Германии. Немецкая газета Bild сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель намерена добиваться закрытия европейских границ для британцев.

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