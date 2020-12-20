Доктор Комаровский объяснил влияние коронавируса на психику 1 20.12.2020, 19:16

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Этой проблемой озабочены клиницисты во всем мире.

Врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как коронавирус влияет на психику человека. Об этом он написал в Telegram.

О влиянии коронавируса на мозг Комаровский рассказал, отвечая подписчику. Обеспокоенный автор вопроса сообщил, что все чаще встречает новости о том, что заразившиеся вирусом пациенты вредят себе или нападают на врачей. «Неужели этот вирус не только легкие, но и мозг разрушает?» — спросил подписчик.

В ответ на это Комаровский отметил, что до 30 процентов больных с тяжелой формой коронавируса действительно страдают от депрессии и предпринимают попытки суицида. «Это очень серьезная проблема, которой сейчас озабочены клиницисты во всем мире», — подчеркнул доктор.

Врач уточнил, что поведение больных связано не только с влиянием вируса на мозг. По словам Комаровского, ситуация ухудшается, когда «этот механизм накладывается на окружающий информационный геноцид». Из-за этого огромное количество людей впадает в депрессию. Доктор добавил, что проявления депрессии усиливаются дефицитом кислорода и общей слабостью, характерными для COVID-19. «Но негативное влияние телевизора однозначно превышает негативное влияние коронавируса», — заключил специалист.

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