Вакцину от коронавируса компании Moderna развозят по США 20.12.2020, 19:42

Правительство США планирует поставить на этой неделе 5,9 миллионов доз вакцины Moderna и 2 миллиона доз компании Pfizer.

Партии вакцин от COVID-19 производства компании Moderna, второй одобренной вакцины от коронавируса в Америке, в воскресенье начали вывозиться со складов и доставляться в медицинские учреждения в различных районах США.

В сообщении дистрибьютора, компании McKesson, говорится, что начата доставка вакцин и вспомогательных наборов для вакцинации вскоре после 6 утра по времени восточного побережья США. Об этом сообщает «Голос Америки».

Распределение вакцины Moderna по более 3700 пунктам в США значительно расширит масштабы внедрения вакцины, начатого на прошлой неделе компанией Pfizer. Правительство США планирует поставить на этой неделе 5,9 миллионов доз вакцины Moderna и 2 миллиона доз компании Pfizer.

Однако амбициозная цель поставить первую вакцину 20 миллионам американцев до конца года может быть сдвинута на первую неделя января, заявил журналистам в субботу генерал Армии Густав Перна.

Начало дистрибуции вакцины Moderna значительно расширит доступность вакцин от COVID-19, в то время как число летальных случаев этого респираторного заболевания в стране на днях превысило 310 тысяч.

Некоторые штаты предпочитают использовать вакцину Moderna для труднодоступных районов, поскольку она может храниться до 30 дней в холодильниках со стандартной температурой. Вакцина Pfizer должна перевозиться и храниться при температуре –70 градусов и только пять дней может храниться в обычных холодильниках.

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