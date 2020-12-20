Каждое воскресенье бобруйчане выходят на площадь
- 20.12.2020, 19:50
Вся Беларусь против узурпатора.
Каждое воскресенье в Бобруйске люди выходят на площадь Победы к памятнику жертв политических репрессий.
Сюда приносят цветы и зажигают свечи. Тут также можно увидеть фотографии Героя Беларуси Романа Бондаренко. Об этом сообщает «Белсат».
Каждое воскресенье в Бобруйске люди выходят на площадь Победы к памятнику жертвам политических репрессий.— charter97.org (@charter_97) December 20, 2020
Сюда приносят цветы и здесь зажигают свечи. Здесь также можно увидеть фотографии Романа Бондаренко.
Источник: https://t.co/sHUgpuJJXS pic.twitter.com/wlFeqRl5G4