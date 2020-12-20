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Каждое воскресенье бобруйчане выходят на площадь

  • 20.12.2020, 19:50
Каждое воскресенье бобруйчане выходят на площадь

Вся Беларусь против узурпатора.

Каждое воскресенье в Бобруйске люди выходят на площадь Победы к памятнику жертв политических репрессий.

Сюда приносят цветы и зажигают свечи. Тут также можно увидеть фотографии Героя Беларуси Романа Бондаренко. Об этом сообщает «Белсат».

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