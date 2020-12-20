Граница с Литвой: минимум легковых машин и дальнобойщики, которые едут сразу на полгода 20.12.2020, 20:05

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C полуночи 21 декабря на наземных пунктах пропуска начинают действовать ограничения на выезд.

Воспользовались ли белорусы шансом выехать? Корреспонденты tut.by побывали на границе с Литвой и посмотрели, что происходило на переходах 20 декабря.

Граница с Литвой: минимум легковых машин и дальнобойщики, которые едут «сразу на полгода, а то вдруг не выпустят»

Рано утром трасса Минск — Вильнюс утопает в тумане, который замыливает серую действительность. Обычно оживленная магистраль практически пустая, обгонять почти некого и некому.

То, что это точно дорога к белорусско-литовской границе, можно понять лишь по указателям. А чуть позже — и по длинной очереди из большегрузов, которая начинается за семь километров до пункта пропуска «Каменный Лог».

Напомним, временный запрет на выезд из Беларуси через наземные пункты пропуска вводится с полуночи 21 декабря 2020 года. Мера предпринимается в целях предотвращения распространения в стране COVID-19. В постановлении правительства сказано, что выезжать на работу и учебу, а также имеющим вид на жительство в другой стране разрешено не чаще одного раза в течение шести месяцев. Через воздушные пункты пропуска самолетами международного сообщения можно выезжать чаще. Сколько будет действовать ограничение — неизвестно.

Большегрузы стоят в два ряда и занимают целую полосу. Правда, движение автомобилей в обе стороны настолько минимальное, что это практически не создает проблем на дороге. В последний день, когда белорусы без ограничений могут выехать из страны, ажиотажа на белорусско-литовской границе нет.

К 12 часам дня — за полтора часа ожидания — насчитываем всего две легковушки и один рейсовый автобус, которые движутся на выезд из Беларуси. Сайт Госпогранкомитета сообщает о стабильном «ноле» в электронной очереди на выезд. В целом, обстановка на подъезде к границе напоминает летаргический сон.

В павильоне, где оформляют страховку для выезда, работают пять страховых агентов. С 9 утра у них было всего два клиента. Первый — водитель-международник из России, второй — Сергей из Жлобина.

Последние полгода Сергей работает дальнобойщиком в литовской компании. Около месяца он пробыл в отпуске дома. 20 декабря решил, что пора возвращаться к работе, пока границу на выезд не закрыли. Новые ограничения коснутся его напрямую: как белорус, который работает за рубежом, он сможет пересекать границу через наземные пункты пропуска не чаще, чем раз в полгода.

— Решил поехать сегодня, чтобы не потерять этот один раз. Пока не знаю, когда смогу вернуться домой. Настраиваю себя, что еду минимум на два месяца. Но, может, останусь на 4-месячную каденцию, как и другие. Пока ничего не ясно, что и как будет. Может, через месяца два-три что-то поменяется. Там и посмотрим.

Александр вместе с товарищем едут в Данию. Они тоже водители-международники. Прежде чем пересечь границу, основательно заправляют автомобиль. По словам сотрудников заправки, это их первые клиенты за сегодняшнее утро. На часах — примерно 13.30.

— Пока ехали к границе, обсуждали с товарищем, коснется нас это ограничение или нет. Если честно, пока ничего не знаем, поэтому едем сразу на полгода. А то вдруг не выпустят. Тогда, получается, если отработаем три месяца и вернемся, то еще столько же придется сидеть дома. А зарабатывать-то надо.

Как говорят страховые агенты, которые работают недалеко от пункта пропуска, в марте на границе стало пусто и работы у них стало существенно меньше. Но сейчас они опасаются, что вовсе останутся без нее.

За половину последнего дня перед закрытием границ у них оформили всего две страховки, 19 декабря — пять.

— Раньше все-таки было побольше, в основном поток формировали водители-международники. Каждая страховая компания — а нас здесь пятеро — заключала минимум одну-две страховки, обычно — по четыре-пять. По четвергам было и 9−10 на каждую, когда перед выходными водители ехали на очередную каденцию. С завтрашнего дня, когда вступит в силу правило, что можно выезжать не чаще, чем раз в полгода, зачем нам здесь сидеть? Будем просто так ходить, сторожить здание, — улыбается страховой агент.

По ее словам, их заработок напрямую зависит от количества заключенных договоров на страхование. Нет потока выезжающих машин — нет и зарплаты.

— Мы окажемся в минусе. Просто так нам платить никто не будет. Где искать новую работу в провинции — хороший вопрос. При этом нам скажут, что в Беларуси работы хватает. Но придется искать, никуда не денешься, — говорит страховой агент.

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