Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой
- 20.12.2020, 20:17
- 1,554
Клип песни на слова Александра Помидорова появился в день освобождения Мисс Беларусь-2008.
Группа Trubetskoy выпустила клип в поддержку Ольги Хижинковой.
«Эту песню мы посвящаем всем женщинам вольной Беларуси — нашим жёнам, мамам, подругам, дочерям, бабушкам, которые в трудный для страны момент встали на защиту её свободы, чести и достоинства. И персонально — Ольге Хижинковой, которую 1,5 месяца держали в изоляторе на Окрестина за участие в мирной акции протеста. И только сегодня наконец-то освободили», — написали музыканты.