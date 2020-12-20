Twitter начал добавлять к постам Трампа примечание о победе Байдена 5 20.12.2020, 21:02

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Фотофакт.

Социальная сеть Twitter начала сопровождать сообщения президента США Дональда Трампа о том, что следующим главой государства избран Джо Байдена, пишет The Verge.

Под сообщениями в личном аккаунте Трампа теперь появляется текст: «Официальные избирательные органы признали Джо Байдена победителем президентских выборов в США».

Причем такой подписью сопровождаются не только последние твиты, но и более ранние сообщения Трампа, в которых он высказывал сомнения относительно результатов президентских выборов в США.

Напомним, что Трамп не признает свое поражение на выборах и предложил советникам ввести в штатах, где выиграл его оппонент с небольшим отрывом, военное положение.

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