закрыть
20 декабря 2020, воскресенье, 23:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Жители Гродно провели воскресную протестную акцию «по-партизански»

  • 20.12.2020, 21:45
  • 3,172
Жители Гродно провели воскресную протестную акцию «по-партизански»

Гродненцы гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов.

Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова») освобождены после проверки документов и «профилактической беседы», сообщила Харевич.

Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском», передает naviny.media.

Гродненцы проводили протестные акции «по-партизански», гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов, кто-то — с бело-красно-белым флагом на сумке или на шапке. В центре города, на Советской улице, скандировали «Жыве Беларусь!». Улицу и одноименную площадь патрулировали милиционеры и омоновцы в форме и штатском.

По сведениям лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», задержали четырех местных жителей, среди них Андрей Янкович, который ранее выходил с частично выбритой головой и плакатом «Ненастаяшчы прэзідэнт», уличный музыкант Антон Силич.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман