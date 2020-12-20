Жители Гродно провели воскресную протестную акцию «по-партизански» 20.12.2020, 21:45

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Гродненцы гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов.

Задержанные в Гродно журналистки Марина Харевич (БелаПАН) и Алена Ковальчук (еженедельник «Наша слова») освобождены после проверки документов и «профилактической беседы», сообщила Харевич.

Перед задержанием корреспондент БелаПАН успела передать, что в помещение, где они работали, ломились «люди в штатском», передает naviny.media.

Гродненцы проводили протестные акции «по-партизански», гуляли в шапках, пальто, шарфах белого и красного цветов, кто-то — с бело-красно-белым флагом на сумке или на шапке. В центре города, на Советской улице, скандировали «Жыве Беларусь!». Улицу и одноименную площадь патрулировали милиционеры и омоновцы в форме и штатском.

По сведениям лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», задержали четырех местных жителей, среди них Андрей Янкович, который ранее выходил с частично выбритой головой и плакатом «Ненастаяшчы прэзідэнт», уличный музыкант Антон Силич.

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