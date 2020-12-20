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Тело Диего Марадоны может быть помещено в мавзолей

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  • 20.12.2020, 21:54
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Тело Диего Марадоны может быть помещено в мавзолей
фото: EPA

Легендарный футболист оставил письмо, в котором отразил свое желание.

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, скончавшегося в ноябре в возрасте 60 лет, может быть эксгумировано и помещено в мавзолей, сообщает championat.com со ссылкой на The Sun.

По информации источника, незадолго до смерти Марадона сообщил адвокату о своём желании и отметил, что таким образом хочет отдать дань уважения Владимиру Ленину, чьё тело выставлено в мавзолее на Красной Площади в Москве с 1924 года. Марадона оставил письмо, в котором отразил своё желание.

"После глубокого анализа хочу выразить желание, чтобы после смерти моё тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь", — говорится во фрагменте письма.

Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

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