Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа

Уникальное видео: Николай Статкевич – человек из железа20
- 21.12.2020, 8:04
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Человек, которым гордится Беларусь.
Несгибаемый борец за свободу родной страны. Лидер белорусского сопротивления. В 2010 году был кандидатом в президенты Республики Беларусь. Николай – ночной кошмар Таракана. Дроздовский жулик не только побоялся зарегистрировать Николая Статкевича кандидатом в президенты, но и отдал приказ о его аресте первого июня 2020 года.
Четырнадцатого декабря Николай, вместе с другими достойными белорусами, был награждeн премией Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.
Мы требуем немедленно освободить Николая Статкевича и всех политзаключённых! Жыве свободная Европейская Беларусь!