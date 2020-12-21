Новый штамм коронавируса: почти 30 стран закрыли авиасообщение с Британией 21.12.2020, 8:12

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Обновленный список.

Десятки стран мира в воскресенье, 20 декабря, решили запретить на различные сроки авиасообщение с Великобританией из-за случаев заболевания новым штаммом коронавируса на острове, сообщает «Новое время».

Какие страны закрыли авиасообщение с Британией?

Первыми решение запретить перелеты из Великобритании приняли в Нидерландах. Запрет продлится до конца 2020 года.

Бельгия приостанавливает прибытие авиарейсов и поездов из Великобритании с полуночи (23:00 по Гринвичу).

Позже Австрия объявила, что готовится остановить воздушное сообщение, но еще назвала конкретных сроков.

Власти Канады приостанавливают пассажирские авиарейсы из Великобритании с 21 декабря на 72 часа, сообщает Reuters. Уточняется, что пассажиры прибывшие в Канаду из Великобритании в воскресенье, 20 декабря, должны пройти повторную проверку, в отношении них будут действовать дополнительные меры, в том числе тщательная проверка информации об их карантине после приезда.

Италия присоединилась к запрету авиарейсов из Британии. Глава МИД Италии Луиджи ди Майо объяснил в Facebook, что это необходимо сделать для защиты страны. Запрет начнет распространяться на рейсы, которые прибывают с 21 декабря.

Власти Франции на 48 часов запретили принятия рейсов из Великобритании, сообщает Интерфакс-Украина. Запрет начнет действовать с полуночи 21 декабря.

Германия также закрыла пассажирское воздушное сообщение с Британией, информирует DW. Министерство транспорта ФРГ сообщило, что запрет начнет действовать с понедельника, 21 декабря, и продлится как минимум до 31 декабря. Исключения будут сделаны только для грузовых самолетов.

Министерство внутренних дел Германии также приказало полиции немедленно начать проверки пассажиров из Великобритании и Южно-Африканской республики, где также был обнаружен новый штамм коронавируса.

Греция ввела семидневный карантин для тех, кто прилетает из Великобритании вместо трехдневного, как для пассажиров из других стран, сообщает ANI. Противоэпидемиологическая мера начнет действовать с 4-х часов утра (5-ти утра по Минску) 21 декабря.

К аналогичным мерам прибегла и Чехия, которая ввела более жесткие карантинные ограничения для тех, кто прибывает из Великобритании, передает AP.

Издание также сообщает, что Ирландия приостановила авиасообщение с Британией на 48 часов из-за появления там мутировавшего коронавируса.

Болгария ввела запрет на полеты из Британии до 31 декабря.

Запрет на въезд из Соединенного королевства ввела и Швеция, информирует The Local. Он будет касаться путешествий автомобилями, паромами и самолетами. Официально решение будет принято в понедельник, 21 декабря.

В Финляндии медики советуют властям немедленно прекратить авиасообщение с королевством, информирует Yle.fi.

Эстония до конца 2020 года прекращает воздушное сообщение с Великобританией, сообщает МИД балтийской страны.

Правительство Латвии приняло решение с 21 декабря по 1 января приостановить пассажирское сообщение с Великобританией. «Решение принято, чтобы защитить общество от более широкого распространения нового типа COVID-19», — написал премьер-министр республики Кришьянис Кариньш в своем Twitter.

Приема авиарейсов из Британии приостановила и Литва. Ограничение будет действовать с 21 декабря до полуночи 31 декабря. Полеты из Литвы в Великобританию пока не отменяются.

Авиасообщение с Британией и Южно-Африканской республикой прекратила и Швейцария. Об этом сообщает федеральное управление гражданской авиации. Запрет начнет действовать в полночь 21 декабря и до решения властей восстановить перелеты.

Кроме европейских стран, Израиль также заявил, что запрещает полеты из Великобритании, Дании и Южной Африки, поскольку в этих странах обнаружен мутировавший штамм.

Турция временно прекратит принимать авиарейсы из Британии, ЮАР, Дании и Нидерландов. Об этом заявил глава Минздрава страны, передает Анадолу.

Среди неевропейских стран к аналогичным мерам также обратился Сальвадор, который запретил въезд всем, кто посещал Соединенное королевство и ЮАР, пишет Reuters.

Решение приостановить пассажирское авиасообщение с Великобританией приняли также власти Колумбии и Марокко.

Как сообщает Página12, в Колумбии авиационное сообщение приостанавливается с 21 декабря. Все граждане, которые в течение последних двух недель посещали Великобританию и которые вернутся в Колумбию после 21 декабря, должны оставаться на самоизоляции в течение 14 дней. Марокко приостановило полеты с Соединенным Королевством с вечера воскресенья, 20 декабря, сообщает MapNews.

Авиасообщение с Британией также приостановили Аргентина и Чили, сообщает Reuters. Ограничения в Аргентине вступают в силу утром 21 декабря. Правительство Чили запретило вьезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних 14 дней. Эта мера вступит в силу в полночь во вторник, 22 декабря, и продлится две недели.

Саудовская Аравия обратилась к более суровым мерам — страна на неделю остановит все международные авиарейсы из-за нового штамма коронавируса. В МВД страны заявили, что могут продлить этот запрет «до тех пор, пока не будет понятна медицинская информация о природе этого вируса». На неделю также закроются сухопутные и морские порты страны, информирует AP.

Иран дополнил ряд стран, которые закрывают авиасообщение с Великобританией из-за мутировавшего коронавируса. Заместитель министра дорог и урбанистического развития Ирана Шахрама Адамнеяд заявил, что запрет полетов из Британии продлится две недели, передает IRNA.

Что известно о новом штамме коронавируса?

14 декабря в Великобритании зафиксировали новый штамм коронавируса и сообщили о более тысячи случаев заражения в 60 регионах.

На фоне распространения нового штамма коронавируса, премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с 20 декабря вводят локдаун. Он утверждает, что новооткрытая мутация вируса может быть на 70% более заразной.

В ВОЗ уверяют, что сейчас тесно контактируют с чиновниками Великобритании по новой мутации вируса. В организации добавили, что новый штамм вируса не обязательно более заразный или опасный.

Новый штамм коронавируса уже обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ранее мутировавший вирус также зафиксировали в ЮАР.

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