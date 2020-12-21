Борьба за новость об освобождении Ольги Хижинковой 5 21.12.2020, 8:21

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Журналисты «Прессбола» вынуждены бороться с цензурой.

«Еврорадио» отмечает, что на сайте «Прессбол» идет борьба за новость об освобождении из тюрьмы Мисс Беларусь-2008 Ольги Хижинковой. Новость с некоторой периодичностью появляется на сайте, а затем оттуда пропадает. Также отмечается, что в тексте новости есть пометки от журналистов: «Тот, кто опять снимет или сотрет эту новость — человек без совести», «Не надо закрывать рот честным журналистам «Прессбола» стиранием новости и ее обсуждения».

Отметим, что недавно главным редактором издания был назначен журналист ОНТ Сергей Лисичкин . После этого издание начали покидать ведущие журналисты

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