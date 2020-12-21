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Глава МИД Эстонии: Приложим все усилия во имя свободы белорусского народа

  • 21.12.2020, 8:36
  • 2,465
Глава МИД Эстонии: Приложим все усилия во имя свободы белорусского народа
Урмас Рейнсалу

Введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси и продолжить усилия во имя свободы белорусского народа.

Ситуация в нашей стране была одной из главных тем повестки дня как в рамках сотрудничества NB8, которое в 2020 году координировала Эстония, так и в рамках ЕС в более широком плане, приводит «Немецкая волна» слова Рейнсалу.

При этом чиновник указал на введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

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