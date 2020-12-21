Глава МИД Эстонии: Приложим все усилия во имя свободы белорусского народа 21.12.2020, 8:36

2,465

Урмас Рейнсалу

Введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси и продолжить усилия во имя свободы белорусского народа.

Ситуация в нашей стране была одной из главных тем повестки дня как в рамках сотрудничества NB8, которое в 2020 году координировала Эстония, так и в рамках ЕС в более широком плане, приводит «Немецкая волна» слова Рейнсалу.

При этом чиновник указал на введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».