Глава МИД Эстонии: Приложим все усилия во имя свободы белорусского народа
- 21.12.2020, 8:36
- 2,465
Введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.
Глава внешнеполитического ведомства Эстонии Урмас Рейнсалу во время видеоконференции глав восьми стран Балтии и Северной Европы в формате NB8 призвал более активно поддерживать гражданское общество Беларуси и продолжить усилия во имя свободы белорусского народа.
Ситуация в нашей стране была одной из главных тем повестки дня как в рамках сотрудничества NB8, которое в 2020 году координировала Эстония, так и в рамках ЕС в более широком плане, приводит «Немецкая волна» слова Рейнсалу.
При этом чиновник указал на введение санкций ЕС, которое стало сигналом поддержки для белорусского общества.