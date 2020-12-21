Крым без воды превратится в пустыню? 13 21.12.2020, 8:42

8,709

Что говорят ученые.

В аннексированном Россией Крыму продолжаются перебои с поставкой воды в городах. В Симферополе, Ялте, Бахчисарае вода уже подается по графику. В Алуште и Евпатории - с нового года будет подаваться только в определенные часы. Представители самопровозглашенной власти аннексированного Крыма на днях сообщили, что из-за падения притока воды в Счастливенское и Загорское водохранилища, жителям Ялты, в частности, будут подавать воду по 6 часов в сутки, сообщает "Немецкая волна".

Люди жалуются на то, что даже после включения по графику, вода иногда имеет желтоватый оттенок и течет со слабым напором, из-за чего многим не удается воспользоваться бойлерами для подогрева. "В Ялте сейчас воду дают только утром и вечером", - подтвердила жительница Ялты Татьяна Могуринская. Подобная ситуация и в других городах Крыма.

Глобальное потепление обезвоживает Крым

В течение лета и осени в Крыму пересохло или обмелело немало природных озер, питающихся подземными источниками воды и талой водой с гор. Пользователи соцсетей из Крыма публикуют фото и видео, как обмелели и пересохли Краснокаменское озеро, озеро возле поселка Залесное, Бахчисарайского района. В сентябре этого года стало известно, что пересохло известное озеро Сасык-Сиваш между городами Евпатория и Саки, а раньше исчезло озеро Богайлы в Сакском районе.

"Крым напрямую зависит от природно-климатических условий. Обычно в весенне-летний период в Крыму мало осадков и высокий уровень испарения из-за высокой температуры. Но с 2015 года в этой зоне, как и во всей южной Украине, наблюдается дефицит осадков, который провоцирует серьезную засуху. Это следствие глобальных климатических изменений, потепления", - говорит начальник отдела агрометеорологии "Укргидрометцентра" Татьяна Адаменко.

По ее словам, пять лет назад на полуострове выпало лишь 70 процентов годовой нормы осадков. С тех пор гидрометеорологи наблюдают, что водный баланс в этой зоне не восстанавливается, хотя время от времени там идут дожди. "Сейчас в Крыму ситуация несколько стабилизировалась, потому что шли дожди, однако осадки не стали стокоформирующими, а лишь пополнили запас влаги в почве. То есть, вода промочила землю, но этого недостаточно, чтобы наполнить источники, реки, озера и водохранилища, откуда в Крыму можно брать воду", - пояснил заместитель директора по научной работе Института водных проблем и мелиорации Национальной академии аграрных наук Украины Михаил Яцюк. Он указывает на то, что надеяться на обильные осадки, снег и талую воду с гор, которые могли бы наполнить водоемы на полуострове, крымчанам не стоит, поскольку метеорологи прогнозируют в этом году такую же теплую и бесснежную зиму, как и в прошлом году.

Днепровская вода недоступна

Эксперты указывают на то, что активная фаза глобального потепления совпала по времени с аннексией Крыма. Тогда Украина прекратила поставку воды на аннексированный полуостров. Как известно, ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде, поставляемой через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Канал наполнял крымские водохранилища, куда также стекала вода из природных источников и осадков.

Сейчас для крымчан днепровская вода недоступна.

Из местных природных стоков в Крыму формируется только 15 процентов пресной питьевой воды. И последние шесть лет самопровозглашенная власть аннексированного Крыма практически исчерпала запасы питьевой воды, сформированные естественными стоками. "Северо-Крымский канал не работает, водохранилища не наполняются и уже превратились в деградационные экологические объекты. Из-за глобального потепления не наполняются местные реки и озера, которые формируются стоками", - заключает Михаил Яцюк.

Киев: Вода только после деоккупации

Несмотря на попытки отдельных политиков спекулировать на теме водоснабжения в Крыму, официальная позиция Украины остается непоколебимой - вода в Северо-Крымский канал пойдет на полуостров только после деоккупации. Об этом неоднократно заявляли как в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, так и в представительстве президента в Автономной Республике Крым, который сейчас работает в Киеве. "Согласно международному праву, ответственность за гражданское население на оккупированной территории несет государство-оккупант, то есть Россия. За эти годы российская оккупационная власть не обеспечила возможность получать воду. Она вкладывала деньги в милитаризацию полуострова, военные базы, переселение людей, но не позаботилась о модернизации водопроводов, опреснительные установки", - сказала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

По ее словам, питьевой воды для нужд гражданского населения формируется вполне достаточно природными стоками. Дефицит возникает из-за потребностей российских военных баз и промышленных объектов. Ташева подчеркнула, что Украина не собирается обеспечивать водой "военную машину России в Крыму", поэтому вопрос подачи воды через Северо-Крымский канал не стоит на повестке дня до "полной деоккупации Россией" полуострова.

Будет ли в Крыму вода?

Для крымчан проблема водоснабжения - первоочередная. Президенту РФ Владимиру Путину на этой неделе во время ежегодной пресс-конференции пришлось отвечать на вопросы об обеспечении аннексированного полуострова водой. "В прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть большие запасы пресной воды", - рассказал Путин и заверил, что проводятся геологические исследования. "Севастополь, надеюсь, ограничений чувствовать не будет", - заявил российский президент. Как известно, в Севастополе размещена военная база Черноморского флота ВМФ России.

В то же время украинские ученые скептически оценивают заявления о разведке дополнительных природных запасов пресной воды в Крыму. Михаил Яцюк считает, что при текущей ситуации аккумулировать водный ресурс можно было бы уменьшением объемов использования уже имеющегося остатка питьевой воды. Нужны и работы по обновлению сети водоснабжения полуострова, чтобы сократить потери ресурса через старые водопроводы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».