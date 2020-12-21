Белорусскую промышленность загнали в финансовый тупик 8 21.12.2020, 8:48

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Предприятия работают на склад и утопают в долгах.

Власти рапортуют, что в Беларуси возобновился рост промышленного производства. Посмотрим, дает ли это значимый эффект в денежном эквиваленте.

За 11 месяцев промышленное производство сократилось на 0,7%. Вроде бы немного для масштабов кризиса 2020 года. За ноябрь даже нарисовался небольшой плюс, пишет сайт banki24.by.

Однако все становится более печально, если взглянуть на складские запасы. По состоянию на 1 декабря они составили 69,1% от месячного выпуска и это является самым высоким показателем за 5 лет, если брать сопоставимые даты. Даже в кризисном 2016 году запасы были несколько ниже — 68,8%.

При этом уровень складских запасов высок несмотря на административные усилия по его уменьшению. Летом-осенью Минфин пошел на выпуск облигаций на сотни миллионов рублей, чтобы позволить машиностроению разгрузить склады с помощью поставок сельчанам. И это лишь те меры, о которых признались чиновники.

Финансовая ситуация в промышленности остается сложной. На сегодня доступны данные за 10 месяцев. Они рисуют довольно тревожную картину.

Выручка крупных и средних предприятий промышленности выросла в номинале всего на 0,7%. За то же время потребительские цены увеличились на 5,3%, цены производителей промпродукции — на 5,2%, а цены, замеряемые дефлятором ВВП, на 11,8%. Как ни крути, получается падение выручки в реальном выражении.

Средняя рентабельность продаж по промышленности составила 9,3%. Но давно известно, что средний показатель — это как средняя температура по больнице.

Гораздо лучше положение в отрасли отражает распределение предприятий-флагманов по размеру рентабельности. Так вот, по итогам 10 месяцев 17,7% главных компаний промышленности были нерентабельны, а еще 29,4% имели рентабельность в пределах 0–5%. Выходит, что едва ли не половина отрасли ведет низкоэффективную работу.

К высокорентабельным в промышленности можно отнести только 1,8% крупных и средних предприятий. Эти компании заработали на каждые 100 BYN выручки по 30+ BYN прибыли.

Конечным финансовым результатом отрасли выступает чистая прибыль либо чистый убыток. На этот результат влияют курсовые разницы и размер платежей по долгам.

Чистая прибыль в промышленности упала к 2019 году в 2,2 раза до 2,677 млрд BYN. Доля убыточных организаций по этому показателю выросла с 18,1% до 20,8%, а объем убытков — в 4,3 раза до 1,951 млрд BYN.

Промышленность сильно загружена долгами. На 1 ноября размер суммарных обязательств составил 76,2 млрд BYN (+17,1% с начала года). За 10 месяцев на погашение кредитов и займов промышленники истратили 38,4 млрд BYN (+14,7% к 2019 году), или 37,9% от выручки.

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