Я буду стоять с тобой плечом к плечу! 1 21.12.2020, 8:55

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Фото: «Наша Ніва»

У страны огромный потенциал и он лишь ждет, когда ему дадут свободу.

Читатель Telegram-канала «Баста!» решил подбодрить участников белорусской революции. Приводим слова поддержки:

- Я #неуедудопобеды, потому что хочу встретить этот день победы в том месте, за которое мы боремся. Хочу выйти на улицу со своими соседями и со слезами на глазах пить шампанское, которое резко станет дефицитом. Хочу с первого же дня победы начать строить новую страну, за которую не будет стыдно. У страны огромный потенциал и он лишь ждет, когда ему дадут свободу.

Я #неуедудопобеды, потому что я не хочу оставлять наедине с бедой людей, которых победила пропаганда или которых съел режимный страх. Мои родители выходят, чтобы их второй ребенок не уехал из страны. Я выхожу, чтобы мои родители достойно встретили старость и видели своих внуков не только в мониторе. Мы все в ответе за тех, кто сидит сейчас в тюрьмах. Они бились за нашу свободу и мы будем продолжать наше общее дело до победы.

Я #неуедудопобеды, потому что я частичка мощного кулака, который добьет этот режим. Нам всем еще давать показания в суде, но не в качестве обвиняемых, а в качестве потерпевших .

Я #неуедудопобеды, потому что как бы не было хорошо на чужбине, Родина всегда зовет назад. Мы в ответе за свою Родину. Если армия и офицеры не могут этого сделать, это сделаем мы сами. Если у тебя дома намусорили, ты не уезжаешь в другой дом, ты убираешь этот мусор. Я не уеду просто потому, что не хочу. Какой бы прессинг не был, я буду стоять с тобой плечом к плечу.

От подписчика.

- пытки, насилие: 188;

- убийства: 9;

- должностные: 66;

- иные: 14»

А BYPOL опубликовал списки тех беларусов, которые находятся в разработке ГУБОПиК (Г как «Гестапо»). И список телефонов, которые прослушиваются «правоохранительными органами».

Ну, и закончить хочется опять маршем. Завтра — день традиционного Марша Мудрости. Возможно, наши отважные бабушки и дедушки поучатся у внуков и устроят его внезапно и в новом месте. А может быть, решат отдохнуть. Мы их в любом случае поддержим. Они и так сделали больше, чем многие молодые и здоровые — но ленивые и трусливые.

Решил напоследок глянуть, сколько народу сегодня похватали. На сайте «Весны» 152 фамилии. При том, что, напомню, количество протестующих, скорее всего, не уменьшилось. Осталось научиться быстро и эффективно объединять малые колонны в большую.

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