Зубр проснулся 11 21.12.2020, 10:52

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Фото: ЕРА

Произошел тектонический сдвиг в головах.

«Читаю эти ваши социальные сети и наталкиваюсь на всякое нытье по поводу этого года. Кто просто пишет, что скорей бы уже это всё закончилось, кто мемы постит обидные. Даже Заяц ПЦ недавно высказался. А я вот не согласен в корне. Мне кажется, интереснее года, чем 2020 трудно было придумать.

В нашу размеренную жизнь, без драмы и потрясений, в эту ваниль, когда событием считалась покупка стиральной машины, ворвалось вот это вот всё», — пишет колумнист Антон Александров на tut.by.

И знаете, хорошо же! Бодрит как свежий кайенский перец!

Каждый день радует нас событиями. Новыми, интересными, захватывающими. Утро начинается не с бутерброда с ветчиной, а с просмотра новостных сводок. Независимые СМИ, или что там от них осталось, а также телеграм-каналы поставляют контент в жанре хоррор. Читаешь и чувствуешь, как шевелятся волосы в разных местах. Задержали, избили, забрали, оштрафовали, уволили, лишили, был вынужден уехать…

Чиновники разного уровня радуют буквально через день. То про план Даллеса интересное расскажут, то про зарплату медиков, то про Войско Польско за забором. В телевизоре тоже занятно. Да и сами события многим кажутся смешными. Особенно тем, кто не здесь. Вот два молодца охраняют во дворе стенку. Вот коммунальщики выносят из двора народную елку. Вот бабушке вменили в вину зефирку.

Смех от этого всего, правда, слегка истерический. Но лучше так, чем строем по двое и с унылым лицом…

В общем, я и раньше любил новости полистать, но никогда они так не трогали.

Мы даже к зарубежным событиям стали чутки. Всей страной следили за выборами в Штатах, переживаем за Макрона. Заявления соседей глотаем жадно, как воздух. Особенно восточного соседа. Мой дед, помню, всегда прогноз погоды смотрел в Москве. Ему казалось, что и это тоже решают там.

Погода, кстати, тоже приобрела новое значение. Разные погодные условия — иные условия для прогулок.

И да, гулять стали гораздо больше. Столько километров по улицам родного города мы не хаживали никогда! Хорошо, хоть, он компактный у нас. Гулять, говорят, очень полезно для здоровья. Поэтому многие бросили в этом году и пить, и курить. И начали каждый выходной проводить на свежем воздухе, чего бы это ни стоило.

Хотя дельце это, как известно, достаточно хлопотное. Простите за штамп.

Отдельная радость — борьба символов. Одни рисуют — другие закрашивают. Одни вешают — другие снимают. Если ты хитрее — будут тебе лайки и уважение. Если они — будут штрафы и сутки. Кажется, что быть такого не может. А оно есть, как суслик в ДМБ.

Иногда вообще кажется, что всё это — одна большая азартная игра. Взрослые казаки-разбойники. В нашей интерпретации — протестующие-силовики. По правилам этой игры протестующие не могут ходить, бегать, хлопать в ладоши, кричать, петь и, тем более, защищаться. Короче, вообще ничего не могут, должны дома сидеть. Силовики же могут всё. На первый взгляд, кажется, что правила нечестные. Зато уж очень интересно. Всей страной играем, и никак не надоест. Ни тем, ни другим…

И над всем этим абсурдом гигантской тучей, напоминающей то место, где спина теряет свое гордое имя, надвигается экономический… скажем, «неблагоприятный прогноз».

В этой связи народ охватило хорошо знакомое чувство валютного азарта. Потому как ни одна сберкасса не была еще в нашей истории надежнее матраса с долларами. В минуту душевной слабости несколько зеленых пачек (да что там! даже купюр!) дарят покой и умиротворение. Это почти так же хорошо, как туалетная бумага и гречка.

Драма, драма, драма…

Мне кажется, сценаристы Netflix читают о Беларуси взахлеб, иногда вскакивая, вскрикивая, радостно потирая руки… И что-то постоянно записывают.

Потому что такая концентрация экшена в сюжетах встречается редко.

Но есть и светлая сторона.

Например, встречи с друзьями. В две тысячи двадцатом они происходят нечасто. Когда в компании половина с ковидом, а половина на сутках, собраться за рюмкой чая — целое искусство. Тем ценнее тепло человеческого общения. Тем уже этот круг. Тем важнее чувство единения.

И вообще в этом году выяснилось, что в стране живут прекрасные люди, что раньше мало кому приходило в голову, согласитесь. Из вечно подозрительных, нелюдимых и недружелюбных мы превратились в смелых, веселых, сплоченных, не побоюсь этого слова, граждан. Всегда готовых подставить плечо, помочь и словом, и делом.

Метаморфоза такая быстрая, что до сих пор в нее с трудом верится.

Видишь эти маячки — и каждый раз удивляешься. Знакомые глаза в толпе, черная аватарка в Сети, свечи на окнах в доме напротив — новые позывные. Они говорят: здесь свои, нас много, мы вместе.

Мы удивили в этом году весь мир, друзья, не только себя. И это, черт возьми, прекрасно!

Не надо грешить на этот год. Да, он был непростым. Когда у нас вообще был хоть один простой год? Не в простоте дело.

Дело в том, что, пройдя через жернова этого ада, мы все изменились к лучшему. Проснулся тот самый зубр или медведь (или кто там вам симпатичнее). . Произошел тектонический сдвиг в головах. Люди осознали себя, оглянулись, встали и вышли. Не из себя и не вон из кабинета, а на улицы своей страны, осознав, наконец, что эта страна — наша. Стоило ради этого погружаться в этот год по самую макушку? Я считаю, стоило.

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