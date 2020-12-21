Белорусские предприятия взяли рекорд по кредитам и займам 1 21.12.2020, 9:41

3,043

Долги предприятий-флагманов растут самыми большими темпами за пятилетие.

Прежний максимум по кредитам и займам простоял лишь два месяца, пишет сайт banki24.by.

Крупные и средние компании отчитываются по состоянию расчетов каждый месяц. Однако статистика по кредитно-займовым долгам выходит через полтора месяца после окончания отчетного периода. По этой причине самыми свежими данными на сегодня являются сведения на 1 ноября.

К 1 ноября предприятия-флагманы задолжали по кредитам и займам 97,5 млрд BYN. Это новый рекорд по величине долга за суверенную историю страны. Предыдущий держался с 1 сентября (96,8 млрд BYN).

С начала 2020 года размер обязательств компаний подскочил на 24,5%. Это самый быстрый темп увеличения долга за уходящую пятилетку. В 2016 году долг прирос на 4,5%, в 2017-м — на 11,5%, в 2018-м — на 12,5%, в 2019-м — на 5,3%.

Долги предприятий по кредитам и займам сильно валютизированы. Поэтому при девальвации белорусского рубля растет и уровень долга в «зайчиковом» эквиваленте.

В территориальном разрезе больше всех задолжали предприятия Минска — 23,8 млрд BYN. С начала года размер обязательств столичных компаний вырос на 27,4%.

Долг по кредитам и кредитам быстрее всего рос в Минской области — на 29,3% до 15,4 млрд BYN. В остальных областях ситуация была следующей: Брестская — 5 млрд BYN (+20,1%), Витебская — 8,1 млрд BYN (+24,2%), Гомельская — 17,4 млрд BYN (+24,6%), Гродненская — 20,4 млрд BYN (+27,3%), Могилевская — 7,5 млрд BYN (+5,6%).

Относительно небольшой объем долга по Брестской области можно объяснить тем, что данный регион меньше всего затронула комплексная модернизация. Тамошние госкомпании просто не успели набрать слишком много кредитов и займов.

Среди видов деятельности лидером по размеру кредитно-займовых обязательств является промышленность — 53 млрд BYN (+20,9% с начала года). Внутри самой промышленности по этому показателю лидируют деревообработка с бумажниками (9,364 млрд BYN), пищепром (7,718 млрд BYN), а также машиностроение (5,727 млрд BYN).

В 2020 году самый быстрый прирост долгов в промышленности демонстрирует горнодобывающая отрасль. По сравнению с 1 января кредитно-займовые обязательства добывающих предприятий подскочили на 89,9% до 2,737 млрд BYN.

За пределами промышленности крупнейшие обязательства накопили строительство (14,8 млрд BYN), сельское хозяйство (6,1 млрд BYN), розничная торговля (4,7 млрд BYN), транспорт (3,8 млрд BYN) и оптовая торговля (3,1 млрд BYN). С начала 2020 года долги в этих отраслях экономики выросли на 30,9%, 8,3%, 54%, 32% и 10,2% соответственно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».