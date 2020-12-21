Поможет вакцина после того, как коронавирус мутировал? 6 21.12.2020, 10:01

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Недавно выявленный в Британии мутировавший коронавирус распространяется быстрее, чем его предшественник.

Мутировавший коронавирус, обнаруженный недавно в южной части Великобритании, по данным Минздрава Соединенного Королевства, распространяется быстрее, чем его известная до сих пор разновидность. На сегодняшний день заражение вирусом-мутантом уже было официально подтверждено у более тысячи пациентов, пишет "Немецкая волна".

Однако, по словам министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока, это не означает, что новый вирус опаснее прежнего. Скорее, появлением новой разновидности коронавируса можно объяснить недавний скачок заражений в стране, предположил политик.

При этом сам факт появления мутировавшего вируса не представляет собой ничего из ряда вон выходящего. Например, в Китае, где впервые был обнаружен коронавирус, его новая разновидность была выявлена около полугода назад. А летом видоизмененный коронавирус появился в Испании и после этого распространился на половине территории Европы. Вирусы мутируют постоянно. Но, как правило, их изменения имеют лишь минимальные последствия.

Как реагирует организм на мутацию коронавируса?

Обычно человеческий организм бывает в состоянии самостоятельно защитить себя от вирусов, производя антитела, которые помогают ему победить возбудителя инфекции и приобрести иммунитет. Однако в ситуации, когда возбудитель мутировал, а имеющиеся в организме антитела "запрограммированы" на борьбу со старой разновидностью вируса, их эффективность в борьбе с инфекцией заметно снижается.

Именно по этой причине мы постоянно болеем насморком. Наш организм вырабатывает антитела к тому виду насморка, которым мы переболели в прошлый раз, но у него нет на вооружении антител к его изменившемуся варианту. Тем не менее паниковать не стоит. Потому что вследствие мутации вирус не всегда становится опаснее. Иногда мутация даже приводит к тому, что он ослабевает.

Как происходят мутации вирусов?

Если человеческий организм выработал антитела к определенному виду вируса, этот вирус стремится изменить свою оболочку, чтобы иммунные клетки в следующий раз его "не узнали". Чтобы выжить, вирус меняет свои внешние протеины и формирует новые штаммы.

Между тем для размножения вирусу необходимы клетки его носителя. Если такая клетка оказывается во власти вируса, он внедряет в нее свою генетическую информацию. После этого клетки зараженного организма начинают производить миллионы копий вируса. Однако во время этого процесса неизбежно происходят микроскопические ошибки, и каждая из них немного изменяет генетический код вируса. Иными словами, вирус мутирует.

Почему новая разновидность вируса распространяется так быстро?

Вирус SARS-CoV-2, который может стать причиной развития у пациента легочного заболевания COVID-19, как и все коронавирусы, относится к типу РНК-вирусов, мутирующих со скоростью примерно раз в месяц.

Различные варианты вируса объясняют и то, почему в разных регионах мира этот возбудитель приводит к различным по интенсивности волнам распространения инфекции, и то, почему у разных людей заболевание, вызываемое этим вирусом, протекает с различной степенью тяжести.

У выявленной в Великобритании разновидности коронавируса произошла мутация шиповидных отростков (спайковых белков). Из-за так называемой генной делеции (перестройки хромосомы, при которой происходит потеря ее участка) у данного мутировавшего вируса отсутствуют две аминокислоты. Возможно, именно благодаря этой особенности новому коронавирусу удается так быстро распространяться.

Аналогичная ситуация наблюдалась летом в восточноазиатском регионе. При этом пациенты, заразившиеся там видоизмененным коронавирусом, переносили заболевание в более мягкой форме. Очевидно, это было связано с тем, что в данном случае мутация вируса привела к его ослаблению.

Поможет ли вакцина от мутировавшего коронавируса?

Великобритания стала первой западноевропейской страной, приступившей к массовой вакцинации против COVID-19. Тот факт, что в Соединенном Королевстве был выявлен мутировавший коронавирус, не говорит о том, что прививка от него теперь будет бесполезной. Все разработанные к сегодняшнему дню вакцины кодируют информацию для спайковых белков коронавируса так, что эти препараты стимулируют иммунную систему пациента, даже в случае заражения мутировавшим вирусом.

К счастью, для того чтобы вирус смог настолько изменить свои протеины, чтобы ему удалось обойти существующую иммунную защиту, ему требуется целая серия мутаций. В то же время мы знаем и о том, что вирусы гриппа, к примеру, мутируют так быстро, что вакцина от него должна меняться к началу каждого сезона, чтобы сохранить эффективность.

Из этого следует, что и вакцины от коронавируса, скорее всего, в будущем придется перерабатывать. Однако накопленные за время нынешней пандемии данные и созданные производственные мощности, несомненно, помогут впредь добиться оперативного обеспечения населения недорогой вакциной.

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