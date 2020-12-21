Вас уже знают в лицо и пофамильно 6 21.12.2020, 10:14

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Это уже поражение.

Европа ввела третий пакет санкций, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В новом списке 29 персоналий и 7 компаний. Наталья Ивановна не сможет продемонстрировать свой свеженький орден за заслуги перед Отечеством Лукашеску где-нибудь в Ницце или Париже... Иван Массандрович не сможет освещать выборы в Германии и клеймить позором акции желтых жилетов в предместьях Парижа. В общем, с персоналиями все понятно.

Важно, что появились компании. И самое интересное даже не те, кто там есть, а кто добился своего исключения в последний момент. Три самые убойные фамилии из этого списка: Мошенский, Гуцериев и Олексин. Лоббизм, финансы и готовность оказать такие услуги сделали свое дело.

Но мы с Ником считаем, что их потенциальные партнеры должны знать: ребята все равно на флажке. Можно сколько угодно гордиться тем, что выскочили из под санкций: что рыба Мошенского в Исландии важнее, чем жизнь в Беларуси, что сигареты Олексина слишком большой актив для российских партнеров из Латвии, что у Гуцериев просто полно контактов в Великобритании.

Но сути дела это не меняет. Во-первых, вас уже знают в лицо и пофамильно. Во-вторых, вместо того, чтобы богатеть за счет нищающего белорусского народа, вы носитесь по всему миру, лишь бы спасти награбленное и доказать всем свою чистоту. Вы тратите деньги и время на то, чтобы отбиваться. А это уже поражение.

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