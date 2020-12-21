Саудовская Аравия первая в мире закрыла границы из-за мутировавшего коронавируса 21.12.2020, 11:10

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Въезд в страну запретят через сухопутные переходы и морские порты.

Саудовская Аравия в воскресенье, 20 декабря, первой в мире объявила о приостановке международного сообщения из-за мутировавшего штамма коронавируса. Об этом сообщает новостной портал Almnatiq 20 декабря со ссылкой на источники в министерстве внутренних дел королевства, пишет "Гордон".

До тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса и в целях обеспечения безопасности населения, Саудовская Аравия приостанавливает международное сообщение на неделю. На такой же срок закроют въезд в страну через сухопутные переходы и морские порты.

Рейсы, которые уже прибыли в королевство из-за рубежа, смогут покинуть страну. Запрет международного сообщения могут продлить еще на неделю, предупредили в министерстве. Поставки товаров из стран, где не обнаружили мутировавший коронавирус, не остановят, добавили в ведомстве.

Возвращающиеся в королевство из других стран обязаны уйти на самоизоляцию на две недели, сделать ПЦР-тест и повторить его через пять дней. Те, кто прибыл в страну в последние три месяца, должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу.

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