Центробанк РФ через санкционный кризис обнуляет частный банковский сектор 1 Александр Коваленко, sprotyv.info

21.12.2020, 11:23

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На начало 2000-х в России насчитывалось рекордное количество действующих банков.

По состоянию на начало 2000-х в России насчитывалось рекордное количество действующих банков – более 1300. Доля государства в банковской системе была незначительной, а частный банковский сектор был на подъеме.

Однако, кризис 2008 года и апатичность государства к проблемам банковского сектора привели к тому, что на данном плацдарме была заложена бомба с часовым механизмом, приведшим в действие взрывное устройство в 2014 году, когда Россия вторглась в Украину и поплатилась за это получением санкционного бремени. Так, если по состоянию на 2013 год, когда у руля “Центробанка” встала Эльвира Набиуллина, в России насчитывалось 897 банков, справившихся и выстоявших в кризисный 2008-й и послекризисный период, то санкции уменьшили их количество к 2020 году вдвое! В частности, на начало 2019 года в России оставалось уже 440 банков, а на начало декабря 2020-го количество финансовых учреждений уже составляет 371 банк.

Таким образом, если брать эпоху рассвета банковской сферы в России начала 2000-х и нынешний период, количество банков уменьшилось практически на 1 000!

В свою очередь, с 2013 года, когда санкции против России еще не были введены, по 2020-й, в небытие кануло 526 российских банков. И это довольно внушительное количество, как для страны, не испытывающей воздействие некоего глобального экономического кризиса, как в 2008-м, но находящейся под действием международных санкций, со всеми вытекающими последствиями для экономики и финансовой системы.

При этом, нельзя сказать, что российский Центробанк не старается стабилизировать состояние конвульсирующих финансовых учреждений России. Например, согласно анализу банковской аналитической группы Fitch Ratings, с 2013 по 2019 года Центробанк РФ профинансировал банковскую систему России на более чем $80 миллиардов, но эти колоссальные вливания не смогли сохранить на плаву сотни финансовых учреждений, что заставляет задуматься над тем, спасал ли банковский сектор Центробанк все это время, или занимался отмыванием средств.

На сегодняшний день эти вливания приблизились (если даже не перешагнули) к отметке в $90 миллиардов. Тем не менее, как мы можем видеть, только за период с января 2019-го по декабрь 2020-го рухнуло еще 68 банков.

С другой стороны, нельзя сказать, что в руководстве РФ по этому поводу сильно переживают. Ведь если обратить внимание на то, с каким безразличием и апатией руководство страны смотрит на смерть частного банковского сектора, становится очевидным, что целью Центробанка является абсолютная монополия государства на данном плацдарме.

На сегодняшний день доля государства в банковском секторе составляет более 70% и осталось совсем немного подождать до заветных 99,9%. А там, глядишь, и сберкнижки можно будет вводить!

Александр Коваленко, sprotyv.info

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