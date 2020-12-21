Ученые: На поверхности Марса появилось изображение ангела 7 21.12.2020, 11:41

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Фото: ESA

Лед растаял, а под ним обнаружилось удивительное изображение.

На новом снимке недавно оттаявшего Южного полюса, сделанном Европейским космическим агентством (ЕКА), можно отчетливо увидеть изображения ангела с нимбом и сердца, пишет «Вокруг света». Снимок был сделан стереокамерой высокого разрешения Mars Express. Фото вызвало восторг у исследователей: еще бы, ангел появился как раз перед Рождеством!

Обычно причудливые изображения, которые мы видим на этой планете, создаются благодаря пылевым бурям. Из-за перепадов температур пыль внезапно поднимается столбом. Если на Земле пылевые бури могут поднять песок на относительно небольшие высоты, то на Марсе пылевая завеса может достигать 10 км. в высоту.

Фото: ESA

Но в случае с ангелом астрономы склоняются к другой версии. Присмотревшись к нимбу ангела, специалисты заметили, что его очертания создают стенки кратера. Согласно заявлению ЕКА, самая очевидная версия — падение метеорита, который глубоко врезался в поверхность Марса, образовав в ней кратер и обнажив слои древних отложений внизу. Более древние слои имеют темно-красный оттенок. Пока ученым сложно сказать, каков состав этой породы, она встречается на территории всей Красной планеты. Эрозия, удары астероидов и ураганные ветры постепенно сделали слой видимым на поверхности.

В том, что ангел появился именно сейчас, тоже нет никакой мистики: все дело в сезонности. Обычно вся эта территория покрывается ледяной шапкой шириной 400 км. Сейчас же лед растаял, обнажив породу.

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