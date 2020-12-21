В Беларуси вырастут налоги для IT, предпринимателей и ремесленников 8 21.12.2020, 11:48

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Что это значит для экономики?

«Депутаты» так называемой палаты представителей 18 декабря сразу в двух чтениях приняли законопроект «Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь». Смотрим, что изменится, пишет сайт «Радыё Свабода».

Какие налоги вырастут

• Налог на прибыль операторов мобильной связи – на 30% (было 18%).

• Подоходный налог резидентов Парка высоких технологий – на 13% (было 9%).

• Единый налог с индивидуальных предпринимателей в Минске разрешили увеличивать в 4 раза, в областях — в 2 раза (ранее местные власти имели право ставки уменьшать).

• Акцизы на сигареты – на 15%.

• Плата за ремесленничество и агротуризм — 2 базовые (была 1) — до 54 рублей.

• Аренда и земельный налог с торговых центров — 1,5% (было 0,7%).

Вводят плату за пересечение границы на автомобиле.

Транспортный налог будут взимать без привязки к техосмотру.

Ставки налогов также индексируют с поправкой на инфляцию.

Также законом предусматривается повышение налогов для физических лиц и ИП. За репетиторство в Минске планируют поднять плату до 40 рублей (сейчас 36 рублей), в областных городах до 35 рублей (сейчас этот сбор, например, в Минском районе — 27 рублей). Единый налог за разработку сайтов планируют поднять до 116 рублей (сейчас 97 рублей).

После поднятия акцизов до 15% серьезно могут подорожать сигареты и алкоголь. В бюджете на 2021 год планируется получить 19,5 миллиарда доходов от налогов. В бюджете на 2020 год доход от налогов был больше – 19,8 миллиарда.

«Для бизнеса важна предсказуемость, а в Беларуси с этим проблемы»

В Беларуси постоянно меняются условия для бизнеса, что для бизнеса очень существенно. На это обращает внимание директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

«В развитых странах налоги выше, но там предсказуемая ситуация: соблюдаются законы, инвесторы защищены. У нас постоянно меняется законодательство, сейчас вот меняется налоговое. Это создает дополнительные составляющие непредсказуемости, не способствует тому, чтобы бизнес держался за Беларусь. Власти показывают, что сегодня они пообещали одно, а завтра передумали», — говорит Александр Чубрик.

Повышение налогов, по мнению эксперта, может помочь получить дополнительные поступления в бюджет. Но это может сработать «только в короткой перспективе».

«В долгосрочной перспективе это может дать обратный эффект. Если айтишникам изменят условия и для них будет общий налоговый режим, это прижмет сферу на определенное время. Бизнес может пойти в тень, может уехать из страны», — говорит экономист.

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