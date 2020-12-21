«Большинство боялись потерять свои горячие обеды, какой-то стакан киселя» 5 21.12.2020, 11:53

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Александр Руммо

Фото: Александр ЧЕРНЫЙ

Экс-тренер барановичского ХК «Авиатор» о том, почему подписал письмо за новые выборы.

Хоккейный тренер Александр Руммо, еще в сентябре покинувший юношескую сборную Беларуси, рассказал об открытом письме, о Фонде спортивной солидарности, а также о провластном письме. Об этом пишет intex-press.by.

- Письмо за честные выборы и против насилия я подписал очень даже легко даже без каких-то сомнений. У меня не было такого: подписывать или не подписывать. Я его взял и подписал. Помните, как в фильме «Время выбрало нас»? Раз оно выбрало меня и всех остальных, то так тому и быть.

Я не считаю это каким-то геройским поступком или подвигом. Вы знаете, в 37-м году в нашей стране вообще промолчать было величайшим подвигом. Сегодня я поступил так, как я считал нужным и как мне подсказывала моя совесть.

Провластное письмо? Я бы его даже не называл каким-то таким провластным. Я бы его назвал ведомостью на питание. В спорте вы месяц отрабатываете, у вас есть такая ведомость, вам ее приносят, и вы расписываетесь.

Что-то такое же оно мне напоминает это письмо. Именно эту ведомость. Потому что, на мой взгляд, львиная доля подписантов [этого письма] подпишется под письмом, что земля плоская, она стоит на трех слонах, а три слона покоятся на трех китах.

Послезавтра они подпишут еще письмо. Допустим такое, что белорусы произошли от картошки. Это все, что я могу сказать про провластное письмо. У меня других ассоциаций с ним не возникает. Если там есть люди, которые его подписывали с чистыми намерениями… Это хорошо.

Но, думаю, что большинство из них просто боялось потерять свои горячие обеды, какую-то кашу, какой-то свой стакан киселя. Других причин не вижу.

Весь спорт у нас как бы финансируется из государственных источников. И если ты спортсмен и выразил какую-то свою позицию отличную от руководства, то ты сразу попадаешь в черные списки.

Соответственно тебя снимают со всех довольствий, турниров и так далее.

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