Глава Минздрава посоветовал британцам вести себя так, как будто они уже заражены COVID-19 1 21.12.2020, 12:14

1,754

Это единственный путь остановить распространение вируса.

Населению Великобритании на фоне ситуации с COVID-19 следует действовать так, как если бы каждый был заражен коронавирусом, заявил в воскресенье телеканалу Sky News глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок, сообщает "Интерфакс".

"Всем, особенно людям в районах 4-го уровня (введенных ограничений - прим.), нужно вести себя так, как если бы у них был вирус: это единственный путь, как мы возьмем его под контроль", - приводит телеканал слова министра.

Sky News при этом напоминает, что ранее пятидневный период, в который на Рождество предусматривалось смягчение ограничений, власти сократили до одного дня в Англии, Уэльсе и Шотландии. Однако новые ограничения 4-го уровня, объявленные с воскресенья премьером Борисом Джонсоном, полностью отменили этот период на части территории Англии.

Хэнкок также заявил, что недавно выявленная новая разновидность коронавируса не поддается контролю, а обуздать ее можно "при помощи сокращения социальных контактов". Он подчеркнул, что сейчас "более необходимо, чем когда-либо" для жителей страны соблюдать правила и ограничивать контакты.

Министр выступил с осуждением людей, которые в массовом порядке попытались выбраться из Лондона до введения в действие новых ограничений, и охарактеризовал сцены толп на железнодорожных станциях как "абсолютно безответственное поведение".

Тем временем, министр транспорта Великобритании Грант Шэппс призвал людей, попавших в зону 4-го уровня ограничений, не путешествовать и оставаться дома. По данным Sky News, британская транспортная полиция намерена привлечь дополнительные силы для контроля соблюдения ограничений, введенных в Лондоне и на юго-востоке Англии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».