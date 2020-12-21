Сегодня - 40 дней со дня гибели Романа Бондаренко 5 21.12.2020, 12:24

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Роман Бондаренко

Дела в отношении виновных в смерти Героя Беларуси нет.

21 декабря – 40 дней после смерти Героя Беларуси Романа Бондаренко. Дела в отношении виновных в его смерти нет. Но есть дела в отношении тех, кто требовал разбирательства по факту смерти, передает «Белсат».

Роман Бондаренко погиб 12 ноября. Он был художником, одним из жителей площади Перемен.

Вечером 11 ноября во дворе Перемен произошел конфликт с неизвестными в штатском, в котором Роман не участвовал. Лукашисты срезали красно-белые ленты.

В ответ на какую-то реплику Романа начали избивать, а потом затащили в бусик. Избили его так сильно, что он умер не приходя в сознание.

По видеозаписям и сливам аудиозаписей было установлено, что к нападению на Романа причастны кикбоксер Дмитрий Шакута и бизнесмен и хоккейный тренер Николая Лукашенко Дмитрий Басков. К рейдам по дворам также предположительно имеет отношение пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

Уголовное дело по факту гибели Романа Бондаренко, как и других жертв милицейского насилия – Александра Тарайковского, Александра Вихора, Геннадия Шутова и других, до сих пор нет.

Зато есть совсем другие дела.

На журналистку tut.by Екатерину Борисевич заведено дело за разглашение якобы врачебной тайны, что Роман Бондаренко был трезвым.

На доктора Артема Сорокина тоже заведено дело за разглашение якобы врачебной тайны, что Роман Бондаренко был трезвым.

На журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову заведены уголовные дела за стрим с акции памяти Романа Бондаренко (согласно официальной версии, участие в массовом мероприятии).

Сегодня на 7 суток на Окрестина отправили фотографа «Нашей Нивы» Шуру Пилипович-Сущиц. Арест – за освещение акции памяти Романа Бондаренко (согласно официальной версии, участие в массовом мероприятии).

Сегодня в стране чтят память Романа Бондаренко.

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