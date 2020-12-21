закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 13:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Конгресс США согласовал план поддержки экономики на $900 миллиардов

1
  • 21.12.2020, 12:56
  • 1,072
Конгресс США согласовал план поддержки экономики на $900 миллиардов

Американским конгрессменам удалось найти компромисс.

Программа вливаний на 900 млрд долларов согласована обеими партиями конгресса и будет утверждена на голосовании в ближайшее время, сообщил лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнел, пишет finanz.ru.

«Наконец мы достигли межпартийного прорыва», необходимого, чтобы законопроект прошел голосование в палате представителей и сенате, сообщил Макконнел, добавив, что текст документа в настоящий момент прорабатывается.

Голосование в палате представителей, где большинство держат демократы, как ожидается, может состояться уже в понедельник.

Пакет стимулов, второй по величине в американской истории и уступающий лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов, включает прямые выплаты американцам на сумму 600 долларов, расширение программ помощи безработным, в том числе увеличение пособий на 300 долларов в неделю, рассказали Reuters источники, знакомые с планом.

В ходе первой волны пандемии и локдаунов более 20 млн американцев потеряли работу, и лишь половина из них нашли новое место к зиме.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, cотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе, говорят источники Reuters.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина
Макаронная идея
Макаронная идея Игорь Эйдман