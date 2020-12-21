Медики назвали новый важный симптом коронавируса 21.12.2020, 12:58

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Новый симптом выявили американские врачи.

По словам американских врачей, им удалось выявить новый опасный симптом коронавирусной болезни, который проявлялся у некоторых зараженных, пишет lenta.ua.

За два месяца в Нью-Йорке были зафиксированы три случая, когда у зараженных пациентов было воспаление роговицы. Через какое-то время инфекция распространилась на внутренние оболочки глазного яблока, вызвав эндофтальмит.

Осложнения привели к смерти одного из пациентов, второй в результате воспаления потерял зрение, а третий - лишился глаза.

Специалисты из США утверждают, что переход кератита в эндофтальмит встречается во врачебной практике довольно редко, и большинство людей могут не переживать из-за этого.

Но подобные случаи, выявленные за короткий период времени, говорит о том, что дальнейшие исследования стоит посвятить влиянию коронавируса на глазные инфекции.

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