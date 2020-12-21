В Беларуси зарегистрировали сомнительную российскую вакцину от коронавируса 21.12.2020, 13:22

Фото : РФПИ

Минздрав выдал регистрационное удостоверение «Спутнику V».

В Беларуси выдано регистрационное удостоверение на вакцину «Спутник V» Гам Ковид Вак, сообщает tut.by со ссылкой на официальный телеграм-канал Минздрава. Вакцина разработана и произведена ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи в России.

— По договоренностям двух глав государств мы стали первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины «Спутник V», — напомнил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. — Cегодня мы официально заявляем о том, что по результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина «Спутник V» может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.

Регистрационное досье вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) было подано в Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении на процедуру условной государственной регистрации в ноябре 2020 года. Экспертизой установлено, что вакцина «Спутник V» (Гам Ковид Вак) прошла в полном объеме все этапы доклинических испытаний по эффективности и безопасности.

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