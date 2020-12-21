«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе» 21.12.2020, 13:53

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Как в разных районах Жодино на выходных прошли прогулки и марш.

На выходных, 19 и 20 декабря, в Жодино горожане провели марш и дворовые встречи, лекции по истории Беларуси, литературные и музыкальные вечера, пишет ex-press.by.

«Каждый день мы гуляем на свежем воздухе с друзьями и с собакой, выражаем свое мнение, получаем эмоции от общения друг с другом и новые знания», — рассказали они. О некоторых событиях жодинцы оставили фотографии на память.

Гуляя в городских парках и на улицах, горожане фотографировали самое интересное.

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