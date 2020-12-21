Ученые из Израиля: Светодиодные лампы эффективно борются с коронавирусом 3 21.12.2020, 14:38

5,680

Это первое подобное исследование.

Исследователи из Израиля доказали, что коронавирус можно убить эффективно, быстро и дешево, используя ультрафиолетовые (УФ) светодиоды (УФ-светодиоды). Они считают, что технология УФ-светодиодов скоро станет доступной для частного и коммерческого использования, пишет healthinfo.ua.

Это первое исследование, посвященное эффективности обеззараживания вируса из семейства коронавирусов УФ-светом на разных длинах волн или частотах. Исследование проводилось под руководством профессора Хадаса Мамане, руководителя программы экологической инженерии Школы механической инженерии ТАУ, инженерного факультета Иби и Аладара Флейшман. Статья была опубликована в ноябре 2020 года вопрос о журнале фотохимии и Фотобиология B: Biology.

"Мы обнаружили, что убить коронавирус с помощью светодиодных ламп, излучающих ультрафиолетовый свет, довольно просто», - пояснила она. «Мы уничтожили вирусы, используя более дешевые и более доступные светодиодные лампы, которые потребляют мало энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Наши исследования имеют коммерческие и социальные последствия, учитывая возможность использования таких светодиодных ламп во всех сферах нашей жизни, безопасно и быстро".

Важно отметить, что пытаться использовать этот метод для дезинфекции поверхностей внутри дома очень опасно. Чтобы система была полностью эффективной, она должна быть спроектирована таким образом, чтобы человек не подвергался прямому воздействию света.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».