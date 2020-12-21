Конец «русского мира»: как ЦАР прощается с Кремлем 2 21.12.2020, 14:40

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Флагманский проект времен позднего путинизма идет к своему логическому провалу.

На этот раз в зоне повышенного внимания оказались не привычные постсоветские республики, а Африканский регион. Об этом пишет автор Telegram-канала «Сито Сократа».

В самом сердце Африки размещена крупная по размерам страна – Центральноафриканская республика (ЦАР), которая с 2017 года была избрана в Кремле первым афроплацдармом для обустройства российской глобальной неоколониальной империи. Хотя территория страны довольно крупная и тут имеются кое-какие ресурсы, к примеру, алмазы, золото, лес, нефть и газ, внутри царит бесконечный бардак. Постоянная конкуренция между 80 различными этно-религиозными общностями делает ее похожей на пороховой склад, который должен обязательно взорваться, какие бы меры предосторожности не были применены.

После провозглашения независимости в 1960 г. ЦАР все равно находилась в орбите влияния Франции, однако соседние Чад, Ливия, Судан откусывали свои куски пирога. Со сворачиванием проекта Françafrique во времена президента Николя Саркози свои взоры на республику обратили люди из окружения Путина. На высшем уровне все было обставлено, как прошение президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры лично к Путину помочь его стране восстановить стабильность и возродить армию.

В итоге было принято решение под предлогом наведения порядка передать проект захвата ЦАР в руки путинского «повара» Евгения Пригожина, который отправил наемников из ЧВК «Группа Вагнера» брать под контроль золотоносные рудники и алмазные россыпи. «Вагнеровцев» курировали люди из ГРУ, в частности Константин Пикалов («Мазай»). О том, что люди Пригожина местами устраивали локальные геноциды, зачищая отдельные районы от повстанцев и местного населения, в 2018 г. группа журналистов во главе с Орханом Джемалем хотела снять расследование, но поплатилась жизнью.

Параллельно с обворовыванием ресурсов ЦАР, россияне решили поиграть здесь в русификацию. Открыли курсы русского языка, запустили радиостанцию, вещающую на «великом и могучем», обвешали улицы Банги плакатами о нерушимой дружбе россиян и народа ЦАР. Чтобы главарям «вагнеровцев» жилось веселее, решили провести конкурс красоты, чтобы отобрать местных девушек для развлечений и утех. Несколько раз даже прилетал Пригожин, который проплатил подписание мирного договора в Хартуме между 14 повстанческими группировками, но оно работало лишь частично и уже умерло.

Апогеем русификации ЦАР была попытка местных политтехнологов перенести российский опыт борьбы с оппозицией на африканскую почву. Экс-президенту Франсуа Бозизе, главному оппоненту Туадеры, которого российские Telegram-каналы от ГРУ с опаской уже называют «условно пророссийским лидером», отказали в регистрации кандидатом на пост президента. Однако Бозизе не понял российского юмора, и решил по традиции силой оружия дать отпор неубедительным для него доводам местного ЦИК.

В итоге он и сторонники его партии «Ква На Ква» образовали военную «Коалицию патриотов за перемены» (9-10 тыс. штыков) и стали захватывать целые провинции. Часть правительственных военных бросают оружие и сдают города повстанцам без боя. Столица Банги попала в кольцо окружения. Последнюю неделю россияне отправили в ЦАР два борта Ил-76 с новыми партиями российских наемников, а также для вывоза 200-х «вагнеровцев» и награбленного. Туадера, лишенный какой-либо поддержки, кроме иностранных наемников, подумывает о переносе выборов с 27 декабря на более поздний срок. Время нужно ему для подготовки бегства. В столице снова может разыграться кровавая баня. Разве попытки постройки «русского мира» заканчиваются чем-то иным?

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