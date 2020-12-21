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«Если нет денег на декрет, то откуда они возьмутся на ясли?»

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  • 21.12.2020, 14:47
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«Если нет денег на декрет, то откуда они возьмутся на ясли?»
иллюстрационное фото

Как гомельчане отнеслись к идее властей сократить декретный отпуск.

Во время визита на завод «Гомсельмаш» Лукашенко предложил обсудить сокращение отпуска по уходу за ребенком. А что думают об этом гомельчане? Узнали «Сильные новости».

Власти обещают открыть новые ясельные группы, чтобы молодые мамы могли отдавать туда своих детей с двух лет, а сами отправляться на работу. Впрочем, многие высказывают сомнение, что в существующих условиях удастся существенно увеличить места в детских дошкольных учреждений.

— Когда женщина рожает и растит маленького ребенка, то по сути — это репродуктивный труд. И он должен оплачиваться, — считает Валентина Каторжевская, председатель Гомельской областной организации Свободного профсоюза металлистов, мать троих детей (СПМ). — Ведь сейчас повсеместно, и в случае с сокращением отпуска по уходу за детьми, апеллируют к эконмическим категориям. Так вот, с этой точки зрения мы, женщины, воспроизводим рабочую силу, а государство склонно рассматривать свою помощь как некое благодеяние.

Теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Дети после двух лет еще совершенно несамостоятельные, многим из них будет трудно в яслях. Допустим, женщина осталась на третий, неоплачиваемый, год дома. А ведь сейчас требования к семье не такие, как были 20-30 лет назад. Если дома чего-то не хватает, есть вероятность попасть на учет по СОП. Сможет ли семья на одну среднестатистическую зарплату мужа соответствовать всем требованиям?

Теперь с точки зрения карьеры. Выход на работу после двух лет — это прекрасно, это должно быть. Но должно сохраняться и пособие, у женщины должен быть выбор. Что касается утраты квалификации, то это отговорки, квалификация теряется как через три, так и через два года. На самом деле при сокращении декретного отпуска речь идет прежде всего о желании сэкономить на самых незащищенных — женщинах и детях.

Также в западных странах существует практика — в тех случаях, если женщина беспокоится о своей профессиональной карьере, в декрет идет ее муж. Такая возможность существует и в Беларуси.

— Раньше у нашего государства действительно была определенная социальная политика и поддержка рождаемости. Но теперь — она сворачивается, — говорит Виктор Одиноченко, представитель Белорусского Хельсинского комитета по Гомельской области. — Планы по сокращению декретного отпуска, конечно, нарушают права женщин и показывают: во-первых, у государства нет денег, во-вторых — его больше не интересует социальная поддержка населения.

Всякие аналоги с западным опытом здесь неуместны. У нас разный уровень зарплат и разное понимание бедности. Если у них работает один муж, а женщина сидит с ребенком, то это тоже означает — материальное положение семьи ухудшилось. Но в их случае это зачастую будет только отказ от приобретения новой машины или поездки. При этом у них также работают многие другие социальные программы. В нашем случае речь будет идти об ограничении самого необходимого. Средняя белорусская семья, в которой станет работать один муж, неизбежно скатится в самую откровенную нищету.

Гомельские мамы также не поддерживают идею по сокращению декретного отпуска. Они считают, что двухлетние малыши не готовы ходить в детский сад, и не верят, что за год можно обеспечить всех желающих местами в ясельной группе.

Мария Климович, мать четверых детей, в настоящее время находится в декретном отпуске:

— Я считаю, что мать должна быть с детьми как можно дольше, особенно, если их несколько. Раньше государство предоставляло три года для ухода за ребенком, и это было большое благо. Сейчас оно от этого отказывается. Но было бы лучше, если бы нам сразу сказали честно — нет денег. А так приводят глупые аргументы, например, что декретный отпуск мешает карьере женщины. Но ведь и раньше тот, кто хотел, имел право выйти из декрета на работу. Однако такими амбициями обладает процентов 10 женщин, не больше. Для большинства матерей, как и отцов, ни о какой карьере сейчас речи не идет — они простые работники.

В целом сокращение декретного отпуска будет иметь ряд серьезных негативных последствий. Например, дети станут чаще болеть, отправляясь такими маленькими в сад.

Да и куда их отправлять, откуда возьмутся новые ясли? Пусть нам пытаются рассказывать, что «обязательно» их откроют, но мы же не в сказке живем, где за одну ночь возводятся волшебные замки. Если нет денег на декрет, то откуда возьмутся средства на ясли?

В любом случае, от сокращения отпуска подавляющее большинство семей сильно пострадает материально: одни будут сидеть с детьми без пособий, другим придется нанимать няньку, третьим, возможно, снимать с работы своих еще трудившихся бабушек и дедушек. А для правительства, вероятно, наиболее выгодным вариантом будет, если молодые мамы останутся дома, но без оплаты.

Анна Громыко, находится в декретном отпуске:

— В нашем районе «Гомсельмаш» только один садик принимает детей до 3-х лет, при этом ясельная группа переполнена. Мне, например, своего ребенка отдать было бы просто некуда.

Куда же придется девать новых малышей? Сейчас в целом очень трудно попасть в сад рядом с домом. Некоторые мамы вынуждены водить своих детей в ясли с двух лет только для того, чтобы «забить» и сохранить место.

При этом многие двухлетние детки совершенно не готовы еще не физически, не психически к пребыванию в дошкольном заведении. Сейчас в детсадовских группах в среднем по 24 человека, но ведь для яслей такое количество совершенно невозможно. Поэтому я не вижу никакой реальной возможности для сокращения декретного отпуска.

Действительно, мест в гомельских садиках катастрофически не хватает. Особенно это касается таких новых районов, как «Мельников луг», «Южный», «Хутор», где проживает большое количество молодых семей с детьми. В прошлом году в Гомеле был открыт всего один детский сад. Работающие дошкольные учреждения переполнены и вряд ли располагают площадями под открытие новых ясельных групп.

Какое количество новых ясельных мест придется создавать в связи с сокращением на треть декретного отпуска? Данных о количестве женщин в декретном отпуске в открытом доступе нет, но мы провели свои приблизительные подсчеты.

Министр Костевич сказала, что сегодня на работу вышло около шести тысяч декретниц. В своем интервью в марте министр говорила о 3% женщин, вышедших на работу из декрета. Таким образом, можно рассчитать: если в Беларуси сейчас приблизительно 200 тысяч матерей с детьми до 3-х лет, то при сокращении срока отпуска для них государство должно будет создать более 65 тысяч новых мест в яслях. Если оно захочет выполнить свои конституционные обязательства о защите детства и материнства, конечно. Некоторые другие методики расчета дают еще более крупные цифры.

Надо отметить, что примерно на те же 65 тысяч сократится и количество рабочих мест. Ведь женщинам и мужчинам, занимающим места отпускниц «на 3-м году декрета», вскоре сделать это будет невозможно.

В самом сложном положении в связи с сокращением отпуска по уходу за ребенком могут оказаться матери-одиночки. Особенно, если у них нет родителей или они не в состоянии оказывать им действенную помощь.

Напомним, рождаемость в Беларуси неуклонно снижается. В 1990 году она составляла 142 тысячи человек, в 2018 — 94 тысячи. В прошлом году в стране количество новорожденных детей сократилось еще на 6,5 тысяч. Что будет с воспроизводством населения после сокращения декретного отпуска, догадаться не сложно.

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