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Цена на нефть рухнула до рекордной отметки

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  • 21.12.2020, 16:42
  • 11,309
Цена на нефть рухнула до рекордной отметки

Стоимость фьючерса на Brent рухнула.

Цена на нефть Brent упала ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, пишет «Униан».

Стоимость февральского фьючерса на Brent рухнула до 49,35 доллара (на 5,61 процента).

Это произошло впервые с 15 декабря. Американская нефть WTI подешевела до 46,48 доллара за баррель (падение составило 4,89 процента).

6 июня 2020 года участники организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры договорились продлить крупнейший в свой истории договор по сокращению добычи нефти.

Участники сделки ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти начиная с января 2021 года.

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