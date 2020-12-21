Какие налоговые неожиданности ждут нас в 2021 году? 11 21.12.2020, 15:00

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К чему готовить кошельки.

Бюджет Беларуси на 2021 год сверстан с дефицитом. Расходная часть превышает доходную на 4 млрд рублей с небольшим. В такой ситуации любая страна повышает налоги, и Беларусь не станет исключением. Уже в декабре анонсированы изменения, которые ждут нас в следующем году. К чему готовить кошельки — разбирался сайт infobank.by.

Начнем с «вишенки на торте» — с налога на выезд

Так называемым советам депутатов в областях планируют разрешить вводить «местные сборы» за пересечение государственной границы Беларуси автомобилями с максимальной массой не более 5 тонн. Другими словами — легковыми автомобилями. Размер сбора — 3 базовых величины. Об этом 17 декабря сообщила БелТА.

Налог на выезд за границу — одна из мер, которая по мнению правительства должна компенсировать расходы на борьбу с COVID-19. Этот налог вместе с увеличением различных налогов для бизнеса должны принести казне дополнительные 800 млн рублей.

Но мы же помним, что дефицит бюджета 4 млрд. Поэтому вырастут и некоторые другие обязательные платежи.

Кстати, налог на выезд из страны, как казалось изначально, составит 81 рубль, ведь базовая величина сегодня составляет 27 BYN. Однако не всё так просто! В следующем году ее планируют повысить до 29 BYN, а это значит, что за

выезд нужно будет отдать 87 рублей. Или ехать в Польшу и Литву на грузовике. А то — и переходить границу пешком.

Небольшое отступление. К чему еще приведет рост базовой величины?

К базовой величине сегодня привязаны не только налоги, но и штрафы, и госпошлины.

Как вырастут штрафы?

штраф за безбилетный проезд в столице сегодня колеблется в пределах от 0,5 до 1 базовой величины, и, следовательно, с 1 января за привычку ездить зайцем придется отдать от 14,5 до 29 «белок»

за использование бранной лексики штрафуют на 2-30 базовых величин. Следовательно, в следующем году такая привычка обойдется в сумму от 58 до 870 BYN

неправильная парковка сейчас обходится в 27 рублей, в 2021-ом за нее нужно будет отдать уже 29 BYN

Кроме того, вырастут штрафы за распитие алкоголя в общественных местах, курение в запрещенных местах и за превышение скорости.

Если вас часто штрафуют за превышение скорости, возьмите последний выписанный штраф, разделите на 27 и умножьте на 29. Полученная сумма и будет новым размером штрафа. Уверены, что ее размер может неприятно удивить.

Кроме штрафов, придется больше платить за ряд административных процедур:

чтобы создать семью, ЗАГСу нужно будет отдать не 27, а 29 BYN

а вот стоимость развода вырастет сразу на 8 BYN, со 108 до 116 рублей

госпошлина за выдачу паспорта увеличится с 27 до 29 рублей. Ускоренная процедура выдачи обойдется в 2 раза дороже

На 2021-2022 годы планируется повысить некоторые налоги, которые ударят по кошелькам физлиц

В принципе, из изменений налогового законодательства никто секрета не делает. Их проект Министерство финансов даже вывесило для обсуждения на своем сайте. Его можно найти вот по

этой ссылке.

Чтобы вам не пришлось ломать голову над нюансами, мы взяли оттуда все самое интересное.

IT-шники тоже платят?

Не самая хорошая новость для IT-шников из ПВТ и «Великого камня». Их планируется лишить льготы по подоходному налогу. Сейчас они платят его по пониженной ставке — 9%. В будущем году имеют все шансы платить его по ставке, которая действует для всех остальных граждан Беларуси — 13%.

Ремесленникам и ипэшникам придется платить больше в несколько раз?

Так называемым местным советам депутатов, которые будут устанавливать налог на выезд из страны, хотят также предоставить право — «увеличивать или уменьшать» ставки единого налога для:

индивидуальных предпринимателей

других физлиц

— в несколько раз. В «уменьшать» как-то не очень верится, а вот в «увеличивать» — охотно.

В частности, что касается белорусской столицы, то здесь в 2021 году планируют:

увеличить сбор за репетиторство с 36 до 40 рублей

поднять единый налог за создание сайтов и настройку программного обеспечения с 97 до 116 рублей

размер сбора с ремесленников хотят поднять с 1 базовой величины до 2 в год. С учетом увеличения размера базовой платить придется не 27, а сразу 58 BYN

Скорее всего, вырастет и ставка за сдачу жилья в аренду. В 2020 году в Минске было 5 зон, от которых зависела ставка налога — в разных зонах от 18,5 до 32,5 рубля за жилое помещение (комнату). Теперь планируется установить ставку налога за сдачу в аренду жилья в 34,3 рубля за жилое помещение. По зонам ясности пока что нет — скорее всего, от них откажутся.

Планируется поднять ставки акцизов на сигареты и алкоголь

ставки акцизов на дорогие сигареты увеличат сильнее, чем на дешевые. Но в любом случае рост акцизов отразится на отпускных ценах в магазинах

на 5,5% вырастут акцизы на алкоголь

Хотят отменить дорожный сбор

Минфин планирует заменить его с 1 января 2021 года транспортным налогом. Разработчики закона отмечают, что сумма нового налога будет меньше, чем сумма старого сбора:

для физлиц — на 25%

для юрлиц — на 15%

— кроме того, налог не будет привязан к техосмотру.

Если брать не проценты, а суммы, то размер транспортного налога составит от 60 до 80 BYN, которые нужно будет оплатить до 15 декабря 2021 года. МНС также обещает направлять владельцам машин напоминалку до 1 ноября. А тот, кто уже оплатил дорожный сбор, в 2021 году будет вообще освобожден от уплаты нового налога.

Получать деньги в подарок станет выгоднее

Шутим, конечно. Но по белорусским законам, есть определенный порог суммы подаренных денег, с которых не нужно платить подоходный налог в 13% и по которым не нужно подавать налоговую декларацию. Сейчас он составляет 7003 BYN.

Хорошая новость состоит в том, что с 2021 года порог хотят увеличить сразу до 7521 рубля.

Увеличат и пороги других сумм, с которых при превышении порога нужно платить налог. В частности:

возмещение стоимость путевок для детей до 18 лет, которые оплачивает юрлицо или индивидуальный предприниматель за своего работника. Было 888 BYN, станет 954 BYN

доходы, полученные от работодателя, которые не являются оплатой за труд — путевки, подарки и призы. Было 2115 BYN, будет 2272 BYN. Кстати, эта норма распространяется и на бывших сотрудников, ушедших на пенсию

доходы, полученные от других организаций, которые не являются оплатой за труд — те же призы и подарки. Было не более 140 BYN (от одной организации), будет 150 BYN

доходы в виде оплаты страховых услуг, которые работник получает от нанимателя (бывшего нанимателя). Было 3622 BYN, будет 3890 BYN

пожертвования и спонсорская помощь, перечисленная на благотворительный счет в банке для инвалидов и детей сирот. Было 13994 BYN (из всех источников), будет 15030 BYN (из всех источников)

доходы, которые получают члены от своего профсоюза. Было 423 BYN, будет 454 BYN.

Какие доходы хотят вообще освободить от уплаты налогов?

Среди них следующие виды поступлений:

матпомощь, которую организации оказывают родственникам умершего сотрудника

матпомощь члену профсоюза, оказанную в связи со смертью родственника

доходы инвесторов-физлиц от участия в белорусских инвестиционных фондах. Эта налоговая льгота должна действовать до 1 января 2025 года

проценты, начисленные на банковские вклады физлиц, которые состоят из средств единовременно предоставленных семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей

Какими хотят сделать стандартные налоговые вычеты для физлиц в 2021 году?

Налоговый вычет — это определенная часть вашего дохода, которая не облагается подоходным налогом. В следующем году вычеты могут выглядеть следующим образом:

стандартный налоговый вычет. Сейчас 117 BYN при сумме дохода не превышающей 709 рублей в месяц. В будущем — 126 BYN в месяц при сумме не выше 761 рубля

стандартный налоговый вычет на ребенка до 18 лет и на каждого иждивенца. Сейчас 34 BYN, в будущем 37 рублей в месяц

стандартный налоговый вычет для вдовы или вдовца, одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя. Сейчас 65 BYN, в будущем — 70 рублей в месяц (на каждого ребенка до 18 лет и иждивенца)

стандартный налоговый вычет для родителей, у которых 2 и более детей до 18 лет или детей-инвалидов до 18 лет. Сейчас 65 BYN, будет 70 рублей на каждого ребенка в месяц

стандартный налоговый вычет для инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, ветеранов. Сейчас 165 BYN, будет 177 рублей в месяц.

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