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Белорусские транспортники на порядок нарастили убытки

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  • 21.12.2020, 16:07
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Белорусские транспортники на порядок нарастили убытки

Долги компаний увеличились почти на четверть.

Транспортный сектор стал одной из наиболее пострадавших отраслей экономики во время кризиса. Посмотрим, с какими результатами транспорт подошел к 2021 году, сообщает banki24.by.

Производственные и финансовые показатели крупных и средних предприятий в Беларуси появляются с разным лагом — через 0,5 и 1,5 месяца после окончания отчетного периода. Поэтому в декабре доступна информация за 11 месяцев по грузовым и пассажирским перевозкам и за 10 месяцев — по финансам транспорта.

В январе—ноябре 2020-го перевозки грузов упали к прошлому году на 7,1% в физическом весе (в пересчете на тонны). Пассажирские перевозки в человеках сократились на 17,8%.

Отдельно по ноябрю перевозки пассажиров просели более существенно, чем за 11 месяцев в целом, — на 20,8%. При этом в ноябре 2019-го пассажирские перевозки уменьшились к 2018 году на 0,6%.

Иными словами, падение пассажирских перевозок продолжается даже к низкой базе. Судя по всему, это связано со второй волной коронавируса. Что касается финансовых показателей, то за 10 месяцев выручка предприятий-флагманов на транспорте выросла на 2,6% к 2019 году. За такой же период прирост тарифов на перевозку грузов составил 12,5%, а цены в экономике (по дефлятору ВВП) увеличились на 11,8%. Следовательно, в реальном выражении выручка транспорта сократилась к 2019 году.

Прибыль от реализации продукции у крупных и средних предприятий транспорта за 10 месяцев упала на 2%. Ясно, что с поправкой на темпы инфляции в экономике снижение прибыли было еще более глубоким.

Средняя рентабельность продаж на транспорте в 2020-м составила 7,6% (против 8% в 2019-м). Но средний показатель — это как средняя температура по больнице. Если посмотреть на распределение транспортных компаний по рентабельности, то 67,2% (две трети) были либо нерентабельны, либо низкорентабельны.

По итогам 10 месяцев 25,1% флагманов транспорта являлись нерентабельными (несли убытки с продаж), а еще 42,1% имели рентабельность в пределах 0–5%. В группу высокорентабельных (рентабельность от 30%) входили только 2,1% предприятий.

Конечный результат работы компании — чистая прибыль (или убыток). На этот результат влияют долговая нагрузка и курсовые разницы. За 10 месяцев чистая прибыль транспортных предприятий сократилась в 2,2 раза до 356,4 млн BYN.

Доля убыточных предприятий по конечному результату в отрасли выросла с 16,6% до 23%, а размер убытков подскочил в 11 раз — до 571,5 млн BYN.

Суммарные долги крупных и средних транспортных компаний на 1 ноября составили 7,3 млрд BYN. С начала 2020 года они увеличились на 23,2%.

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