закрыть
21 декабря 2020, понедельник, 18:53
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Чехии вывешивают изображения белорусских героев на рекламные щиты

  • 21.12.2020, 16:11
  • 4,100
В Чехии вывешивают изображения белорусских героев на рекламные щиты

Фотофакт.

Как стало известно сайту Charter97.org, с начала октября чешские и белорусские активисты из организации «Мы стоим за Беларусь» (StojimeZaBeloruskem) вместе с «Чешско-белорусской платформой гражданского общества» вывешивают изображения белорусских героев на рекламные щиты.

«Проект «Белорусские герои» (BelarusHeroes) нацелен на то, чтобы сделать обычных героев в Беларуси известными и поддержать их с помощью больших публичных плакатов в Чехии, Европе и других странах», – говорят организаторы.

Первыми героями, чьи изображения были вывешены, оказались Игорь Лосик, Марфа Рабкова и Мария Колесникова. Также организаторы акции переводят на русский язык письма, которые впоследствии отправляются белорусским политзаключенным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дед Мороз спешит на баррикады
Дед Мороз спешит на баррикады Владимир Халип
День рождения белорусской революции
День рождения белорусской революции Ирина Халип
Человек совести
Человек совести Леонид Невзлин
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции
Сценарий победы белорусской революции - протесты плюс экономические санкции Наталья Радина