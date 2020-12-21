В Чехии вывешивают изображения белорусских героев на рекламные щиты 21.12.2020, 16:11

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Фотофакт.

Как стало известно сайту Charter97.org, с начала октября чешские и белорусские активисты из организации «Мы стоим за Беларусь» (StojimeZaBeloruskem) вместе с «Чешско-белорусской платформой гражданского общества» вывешивают изображения белорусских героев на рекламные щиты.

«Проект «Белорусские герои» (BelarusHeroes) нацелен на то, чтобы сделать обычных героев в Беларуси известными и поддержать их с помощью больших публичных плакатов в Чехии, Европе и других странах», – говорят организаторы.

Первыми героями, чьи изображения были вывешены, оказались Игорь Лосик, Марфа Рабкова и Мария Колесникова. Также организаторы акции переводят на русский язык письма, которые впоследствии отправляются белорусским политзаключенным.

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